Собчак считает, что Габриелянов гей

«Этот пост – яркое подтверждение того, почему так важно толерантно относиться к секс-меньшинствам, как важно принимать законы, которые позволят им не чувствовать себя «в опале». Артем Королев, один из самых активных гей-активистов тусовочной Москвы, бывший «близкий друг» Ашота Габрелянова, вынужден писать эти унизительные посты про женское внимание, потому что знает – уволят, как Красовского, если сделает coming out. Да какой камингаут, если Габрелянов-старший, проследив за сыном и узнав, наконец , «страшную» для него правду – лишил работы и отослал подальше от себя? За что страдают эти ребята? За то, что живут в косном, не толерантном обществе? И, главное, хотите ли вы, чтобы, приспосабливаясь к средневековым стандартам российских «духовных скреп», эти несчастные вынуждены были жениться, например, на ВАШЕЙ дочери? Для того чтобы и Артем и Ашот, и многие сотни других таких ребят могли нормально жить и не думать, что они «ненормальные», и нужен закон, который был принят в США. И во многих других цивилизованных странах действующий»