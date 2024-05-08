10+ фото великолепных городов среди песков, забытых жемчужин древности

Posted 8 мая, 05:27
Published 8 мая, 05:27
Modified 9 сентября, 22:43
Updated 9 сентября, 22:43
Этот древний город в Иордании был некогда высечен в местных скалах. Тысячелетия назад это был крупный торговый узел, расположенный на пересечении путей, по которым шли многочисленные караваны с разнообразными товарами.
Некогда в Петре проживало 20 000 человек. Сейчас дворцы из розового песчаника заброшены, но археологи и туристы немного оживляют пейзаж и древние стены не выглядят такими безжизненными.
Пальмира, некогда процветающий город Римской империи, сейчас представляет собой маленький городок для туристов. Однако древние стены все еще хранят былое величие «города пальм».
Особенно прекрасен город на закате и ночью, когда некоторые здания подсвечены прожекторами. На фоне темного неба они проступают еще величественнее и выше, чем днем. Вдоволь налюбовавшись древними стенами, туристы с трудом возвращаются «в наше время», добравшись до расположенного совсем рядом современного городка с Wi-Fi и удобствами в уютных номерах отелей.
Еще 200 лет назад древний город Джераш был полностью скрыт под песками Иордании. Только в 1806 году экспедиция Ульриха Зеетцена случайно обнаружила огромный город в пустыне — наследие былого величия Римской империи.
Некогда процветающий Джераш в 749 году сильно пострадал при землетрясении. Люди покинули это место, где так причудливо сочетались культуры Греции, Рима и Арабского Востока.
«Захоронение» в песок пошло Джерашу на пользу. Ни ветра, ни дожди не нанесли особого ущерба древним стенам, и теперь туристы могут любоваться целыми античными кварталами.
Этот африканский город нельзя назвать древним — его история начинается в XX веке, во время «алмазной лихорадки». Однако судьба этого места настолько удивительна, а само оно настолько колоритно, что Колманскоп просто нельзя не включить в сегодняшнюю фотоподборку.
В 1908 году Август Штаух, главный мастер железной дороги, а в свободное время искатель алмазов и ценных древностей, основал здесь небольшое поселение. Он пригласил сюда соплеменников-немцев, в результате чего городок Колманскоп приобрел вполне европейский вид. Здесь были стадион, ратуша, трамвайная линия.
Алмазы здесь находили нечасто, но всегда отменного качества и большой ценности. Когда их запас иссяк, люди стали переезжать в другие «злачные места», и Колманскоп опустел. Сейчас город-призрак находится на землях алмазодобывающей компании, но туда несложно купить пропуск.
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