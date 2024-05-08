10+ фото великолепных городов среди песков, забытых жемчужин древности

Петра Пальмира Джераш Колманскоп

В пустыне можно обнаружить не только зеленый оазис, но и целый заброшенный город. В наше время сложно представить, что на улицах, занесенных песками, некогда кипела жизнь. Теперь эти жемчужины древности почти забыты и среди живописных руин бродят только немногочисленные фотографы.