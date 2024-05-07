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Posted 7 мая, 20:50

Published 7 мая, 20:50

Modified 9 сентября, 22:46

Updated 9 сентября, 22:46

Пигментация лица: с чем связано, какими кремами и процедурами осветлять

Пигментация лица: с чем связано, какими кремами и процедурами осветлять

7 мая 2024, 20:50
Фото: Изображение Midjourney
Темные пятна на коже чаще всего появляются в среднем возрасте. Причинами их возникновения в основном является воздействие солнечного света или солярий. В этой статье расскажем о симптомах и лечении пигментации при помощи эффективных кремов и косметических процедур.

Опасны ли темные пятна?

Пятна на коже могут быть от светлого до темно-коричневого или черного цвета, по форме плоские, чаще овальной формы. В основном они располагаются на участках тела, которые подвергаются наибольшему воздействию солнца. Если пятна не беспокоят, их можно осветлить или удалить.

Пигментация кожи, как правило, безвредна, но бывают случаи, когда пятна могут быть злокачественными, поэтому важно проконсультироваться с врачом, если вы заметили необычные симптомы.

Причины появления темных пятен и пигментации на коже

Темные пятна являются результатом перепроизводства или накопления меланина, который делает кожу темнее. Они также могут быть результатом воздействия свободных радикалов, атакующих здоровые клетки.

Воздействие ультрафиолетового излучения

Солнце и солярии являются наиболее частой причиной появления темных пятен. Из-за злоупотребления загаром гиперпигментация обычно появляется в среднем возрасте. Именно тогда на коже начинают проявляться последствия пребывания на солнце без солнцезащитных кремов.

Люди со светлыми волосами или кожей, которые часто проводят время под солнцем, гораздо больше подвержены пигментации, нежели люди со смуглым типом.

Кожные заболевания

Помимо возрастных пятен пигментации, существует несколько различных кожных заболеваний, которые могут вызывать появление потемнение кожи. К ним относятся:

  • Поствоспалительная гиперпигментация: изменение цвета кожи в результате аллергической реакции, инфекции, ожога или угревой сыпи
  • Мелазма: изменение цвета кожи из-за сосудистых изменений
  • Меланодермия: также известна как маска для беременных или гипермеланоз
  • Черная линия: темная вертикальная линия, которая появляется вдоль середины живота во время беременности
  • Меланоз Риля: форма контактного дерматита, которая вызвана воздействием солнца
  • Пойкилодермия пигментная сетчатая Сиватта: доброкачественное заболевание, при котором участки шеи приобретают красновато-коричневый цвет
  • Фолликулярный эритромеланоз: красновато-коричневая пигментация лица и шеи

Лекарства

Некоторые лекарства могут вызывать появление темных пятен, потому что они делают кожу более чувствительной к воздействию солнца. К ним относятся:

  • Гормонные препараты
  • Тетрациклины, антибиотики широкого спектра действия
  • Амиодарон, используемый для лечения нерегулярного сердцебиения
  • Фенитоин, противосудорожное средство
  • Фенотиазины, используемые для лечения психоэмоциональных расстройств

Диагностика

Лечащий врач или дерматолог обычно могут диагностировать темные пятна при визуальном осмотре. Если пятно не выглядит подозрительным, биопсия или дальнейшее тестирование не требуются.

Лечение пигментации на лице и теле

Пигментные пятна не причиняют боли и имеют ту же текстуру, что и остальная кожа. В большинстве случаев они не представляют опасности для здоровья. Таким образом, вам не обязательно избавляться от них, хотя некоторые люди предпочитают это сделать по эстетическим соображениям.

Некоторые темные пятна, например, вызванные угревой сыпью, со временем могут исчезнуть сами по себе. Другие можно устранить с помощью местных процедур, но для их устранения может потребоваться несколько месяцев использования. Косметические процедуры, такие как криохирургия, лазерное лечение и химический пилинг, могут полностью удалить темные пятна, но не подходят для людей с чувствительной кожей.

Лечение пигментации на лице и телеЛечение пигментации на лице и теле
Лечение пигментации на лице и теле. Фото: Изображение Midjourney

Домашние средства от темных пятен

Существует не так много самодельных средств, которые доказано осветляют темные пятна. Одним из вариантов может стать нанесение на кожу сока лимона, апельсина, грейпфрута или папайи. Они содержат витамин С, который может помочь осветлить темные пятна.

Так же существует еще один способ — использовать яблочный уксус, который может помочь справиться с пигментацией, но научного подтверждения этому нет.

Лучшие крема от пигментации на коже лица

Отбеливающие крема, в отличии от домашних средств, быстрее уменьшают видимость темных пятен, но это занимает несколько месяцев.

Например, гидрохинон является активным ингредиентом кремов для осветления кожи. Он действует за счет снижения выработки меланина. Однако использовать его можно только на краткосрочной основе.

Еще одним действующим веществом для осветления темных пятен являются крема, содержащие ретиноиды, ретинол или адапален. Такие средства продаются в аптеке и могут эффективно осветлять гиперпигментацию.

Дерматолог Амина Пирманова рассказала, какие лекарственные компоненты местных средств стоит использовать для предотвращения пигментации кожи при мелазме. Ими являются — транексамовая кислота, азелаиновая кислота, арбутин (не более 3%), аскорбиновая кислота. Для того чтобы удалить уже существующее пятно ищите крема, в составе которых есть койевая кислота, мекинол, лигнин пероксидаза. Для приема внутрь и снаружи подходят никотиновая кислота, сироп солодки, витамин Д.

Так как все средства для осветления кожи содержат ингредиенты, которые делают кожу чрезвычайно чувствительной к воздействию ультрафиолета, важно постоянно пользоваться солнцезащитным кремом с SPF 50 на протяжении всего лечения.

Методы лечения пигментации кремомМетоды лечения пигментации кремом
Методы лечения пигментации кремом. Фото: Изображение Midjourney

Косметические процедуры при пигментации

Косметологи могут предложить медицинские процедуры для лечения темных пятен на любой части тела. Это могут быть:

  • Лазерное лечение: используется сфокусированная световая энергия для удаления поверхностного слоя кожи, которая сжигает темные пятна.
  • Химические пилинги: содержат салициловую кислоту или гликолевую кислоту, которые удаляют верхний слой, в результате чего кожа становится более здоровой и с более ровным тоном.
  • Микродермабразия: после этого кожа может некоторое время оставаться розовой, но этот метод считается безопасным.
  • Криохирургия: Криохирургия устраняет пигментные пятна путем замораживания их раствором жидкого азота. В результате потемневшая кожа отслаивается от тела.

Профилактика образования темных пятен

С возрастом темные пятна могут быть неизбежны. Однако есть несколько способов избежать появления темных пятен или предотвратить их повторное появление:

  • Используйте SPF: Тщательно наносите солнцезащитный крем с защитным фактором не менее 50 каждые два часа. Наносите повторно, если вы много плавали или потели.
  • Маскировка: Находясь на улице, надевайте шляпу, одежду с длинными рукавами — ткани могут обеспечить дополнительную защиту.
  • Избегайте пиковых солнечных часов: воздействие ультрафиолета обычно наиболее интенсивно с 12:00 до 16:00.
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#Эмилия Шпилева#Здоровье#Лечение#Сухая кожа#Кожа#Уход за кожей#Дерматолог#Пигментация
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