Пигментация лица: с чем связано, какими кремами и процедурами осветлять

Posted 7 мая, 20:50
Published 7 мая, 20:50
Modified 9 сентября, 22:46
Updated 9 сентября, 22:46
Пятна на коже могут быть от светлого до темно-коричневого или черного цвета, по форме плоские, чаще овальной формы. В основном они располагаются на участках тела, которые подвергаются наибольшему воздействию солнца. Если пятна не беспокоят, их можно осветлить или удалить.
Пигментация кожи, как правило, безвредна, но бывают случаи, когда пятна могут быть злокачественными, поэтому важно проконсультироваться с врачом, если вы заметили необычные симптомы.
Темные пятна являются результатом перепроизводства или накопления меланина, который делает кожу темнее. Они также могут быть результатом воздействия свободных радикалов, атакующих здоровые клетки.
Солнце и солярии являются наиболее частой причиной появления темных пятен. Из-за злоупотребления загаром гиперпигментация обычно появляется в среднем возрасте. Именно тогда на коже начинают проявляться последствия пребывания на солнце без солнцезащитных кремов.
Люди со светлыми волосами или кожей, которые часто проводят время под солнцем, гораздо больше подвержены пигментации, нежели люди со смуглым типом.
Помимо возрастных пятен пигментации, существует несколько различных кожных заболеваний, которые могут вызывать появление потемнение кожи. К ним относятся:
Некоторые лекарства могут вызывать появление темных пятен, потому что они делают кожу более чувствительной к воздействию солнца. К ним относятся:
Лечащий врач или дерматолог обычно могут диагностировать темные пятна при визуальном осмотре. Если пятно не выглядит подозрительным, биопсия или дальнейшее тестирование не требуются.
Пигментные пятна не причиняют боли и имеют ту же текстуру, что и остальная кожа. В большинстве случаев они не представляют опасности для здоровья. Таким образом, вам не обязательно избавляться от них, хотя некоторые люди предпочитают это сделать по эстетическим соображениям.
Некоторые темные пятна, например, вызванные угревой сыпью, со временем могут исчезнуть сами по себе. Другие можно устранить с помощью местных процедур, но для их устранения может потребоваться несколько месяцев использования. Косметические процедуры, такие как криохирургия, лазерное лечение и химический пилинг, могут полностью удалить темные пятна, но не подходят для людей с чувствительной кожей.
Существует не так много самодельных средств, которые доказано осветляют темные пятна. Одним из вариантов может стать нанесение на кожу сока лимона, апельсина, грейпфрута или папайи. Они содержат витамин С, который может помочь осветлить темные пятна.
Так же существует еще один способ — использовать яблочный уксус, который может помочь справиться с пигментацией, но научного подтверждения этому нет.
Отбеливающие крема, в отличии от домашних средств, быстрее уменьшают видимость темных пятен, но это занимает несколько месяцев.
Например, гидрохинон является активным ингредиентом кремов для осветления кожи. Он действует за счет снижения выработки меланина. Однако использовать его можно только на краткосрочной основе.
Еще одним действующим веществом для осветления темных пятен являются крема, содержащие ретиноиды, ретинол или адапален. Такие средства продаются в аптеке и могут эффективно осветлять гиперпигментацию.
Дерматолог Амина Пирманова рассказала, какие лекарственные компоненты местных средств стоит использовать для предотвращения пигментации кожи при мелазме. Ими являются — транексамовая кислота, азелаиновая кислота, арбутин (не более 3%), аскорбиновая кислота. Для того чтобы удалить уже существующее пятно ищите крема, в составе которых есть койевая кислота, мекинол, лигнин пероксидаза. Для приема внутрь и снаружи подходят никотиновая кислота, сироп солодки, витамин Д.
Так как все средства для осветления кожи содержат ингредиенты, которые делают кожу чрезвычайно чувствительной к воздействию ультрафиолета, важно постоянно пользоваться солнцезащитным кремом с SPF 50 на протяжении всего лечения.
Косметологи могут предложить медицинские процедуры для лечения темных пятен на любой части тела. Это могут быть:
С возрастом темные пятна могут быть неизбежны. Однако есть несколько способов избежать появления темных пятен или предотвратить их повторное появление:
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