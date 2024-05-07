Пигментация лица: с чем связано, какими кремами и процедурами осветлять

Некоторые темные пятна, например, вызванные угревой сыпью, со временем могут исчезнуть сами по себе. Другие можно устранить с помощью местных процедур, но для их устранения может потребоваться несколько месяцев использования. Косметические процедуры, такие как криохирургия, лазерное лечение и химический пилинг, могут полностью удалить темные пятна, но не подходят для людей с чувствительной кожей.