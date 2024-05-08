Что значит мнительный характер и почему он вреден для вашей жизни

Мнительным называют человека, который постоянно испытывает тревожность и беспокойство без видимых на то причин. Он не уверен в себе и настроен на негативный сценарий своих действий и любых событий. На этом фоне человек становится подозрительным и недоверчивым, постоянно находится в тревоге и стрессе.