Что значит мнительный характер и почему он вреден для вашей жизни

Posted 8 мая, 04:19
Published 8 мая, 04:19
Modified 9 сентября, 22:43
Updated 9 сентября, 22:43
Мнительным называют человека, который постоянно испытывает тревожность и беспокойство без видимых на то причин. Он не уверен в себе и настроен на негативный сценарий своих действий и любых событий. На этом фоне человек становится подозрительным и недоверчивым, постоянно находится в тревоге и стрессе.
В конце концов мнительный человек становится заложником собственных страхов и комплексов. Жить с таким расстройством невыносимо — это серьезное психологическое расстройство, которое нужно лечить.
Чаще всего предрасположенность к мнительности уходит корнями в детство: чрезмерная опека родителей либо, напротив, недостаток внимания со стороны близких, перенесенная психологическая травма или стресс. Всё это влияет на самооценку, развивает комплексы — пропадает уверенность в себе, и человек начинает негативно воспринимать окружающую действительность.
Еще одна частая причина мнительности — наследственный фактор, то есть склонность к ипохондрии может передаваться на генетическом уровне.
Постоянная мнительность приводит к высокому уровню тревожности и оказывает негативное влияние на состояние здоровья: появляются бессонница и постоянная сонливость, могут развиться панические атаки, фантомные либо реальные боли, нарушается концентрация памяти и внимания.
Сомневающийся человек не может нормально построить карьеру и создать семью. Постоянное ощущение опасности и ожидание негативных последствий может развиться в паранойю и ипохондрию — тяжелые психологические расстройства, нуждающиеся в лечении.
Первое, что нужно сделать, — осознать и принять проблему. Научитесь верить в себя и мыслить позитивно, цените собственные достоинства, не планируйте негативный исход, настраивайте себя только на положительные эмоции, попробуйте медитативные практики.
Возможно, самому будет сложно справиться с проблемой. Тогда есть смысл обратиться к специалистам — психологу или психотерапевту. Для лечения применяются разные подходы: интегративный метод, когнитивно-поведенческая терапия, гештальт-практики.
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