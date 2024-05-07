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Posted 7 мая, 17:39

Published 7 мая, 17:39

Modified 9 сентября, 22:47

Updated 9 сентября, 22:47

11 цветов в интерьере, которые помешают продать квартиру

11 цветов в интерьере, которые помешают продать квартиру

7 мая 2024, 17:39
Фото: pxhere.com
Цвета в интерьере могут существенно повлиять на продажу квартиры. Некоторые оттенки могут привлечь покупателя, а другие, наоборот, оттолкнуть его. Расскажем о 11 цветах, которые могут затруднить продажу, и что лучше использовать вместо них.

Красный

Принято считать его навязчивым и слишком ярким. Стоит отдать предпочтение все же более нейтральным оттенкам из теплой гаммы цветов, таким как бежевый или белый.

Зеленый лайм

Также считается агрессивным цветом и излишне отвлекающим. Вместо него стоит остановить свой выбор на природных оттенках и спокойных тонах. Отлично в интерьере будет смотреться оливковый.

Ярко-желтый

Этот цвет может перевозбуждать. Стоит заменить его на оттенок более мягкий или убрать из интерьера и подобрать что-то нейтральное.

Горчичный

Считается достаточно сложным оттенком, его трудно сочетать с другими тонами. Все же лучше остановиться на мягком желтом или использовать приглушенные цвета.

Яичная скорлупа

Весьма скучный и холодный цвет. Стоит найти более удачную альтернативу, использовать, например, пшенично-желтый или кремовый оттенки.

Розовый

Может создать впечатление несерьезного интерьера. Следует предпочесть пыльно-розовые оттенки или более нейтральные цвета.

Бирюзовый

Считается слишком ярким и отвлекающим оттенком. Лучше выбрать более приглушенные оттенкам, такие как синий или зеленый.

Сланцево-серый

Принято считать, что это недружелюбный и угнетающий оттенок. Стоит отдать предпочтение светлым или более теплым оттенкам серого.

Фиолетовый

Съедает пространство и выглядит вульгарно. Разбавьте его бежевыми оттенками или бледными тонами.

Фото: pxhere.com

Темно-коричневый

Угнетающий оттенок, тем более в интерьерах его использование считается устаревшим. Как альтернатива подойдут бежевый, кофейный или светло-серый оттенки, написал journal.tinkoff.ru.

Терракотовый

Устаревший и несовременный. Стоит отдать предпочтение светло-серым или светло-зеленым оттенкам для создания свежего и современного интерьера.

#Общество#Недвижимость#Все материалы авторов#Дизайн#Интерьер
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