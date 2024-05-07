11 цветов в интерьере, которые помешают продать квартиру

Цвета в интерьере могут существенно повлиять на продажу квартиры. Некоторые оттенки могут привлечь покупателя, а другие, наоборот, оттолкнуть его. Расскажем о 11 цветах, которые могут затруднить продажу, и что лучше использовать вместо них.

Красный Принято считать его навязчивым и слишком ярким. Стоит отдать предпочтение все же более нейтральным оттенкам из теплой гаммы цветов, таким как бежевый или белый. Зеленый лайм Также считается агрессивным цветом и излишне отвлекающим. Вместо него стоит остановить свой выбор на природных оттенках и спокойных тонах. Отлично в интерьере будет смотреться оливковый. Ярко-желтый Этот цвет может перевозбуждать. Стоит заменить его на оттенок более мягкий или убрать из интерьера и подобрать что-то нейтральное. Горчичный Считается достаточно сложным оттенком, его трудно сочетать с другими тонами. Все же лучше остановиться на мягком желтом или использовать приглушенные цвета. Яичная скорлупа Весьма скучный и холодный цвет. Стоит найти более удачную альтернативу, использовать, например, пшенично-желтый или кремовый оттенки. Розовый Может создать впечатление несерьезного интерьера. Следует предпочесть пыльно-розовые оттенки или более нейтральные цвета. Бирюзовый Считается слишком ярким и отвлекающим оттенком. Лучше выбрать более приглушенные оттенкам, такие как синий или зеленый. Сланцево-серый Принято считать, что это недружелюбный и угнетающий оттенок. Стоит отдать предпочтение светлым или более теплым оттенкам серого. Фиолетовый Съедает пространство и выглядит вульгарно. Разбавьте его бежевыми оттенками или бледными тонами. Фото: pxhere.com Темно-коричневый Угнетающий оттенок, тем более в интерьерах его использование считается устаревшим. Как альтернатива подойдут бежевый, кофейный или светло-серый оттенки, написал journal.tinkoff.ru. Терракотовый Устаревший и несовременный. Стоит отдать предпочтение светло-серым или светло-зеленым оттенкам для создания свежего и современного интерьера.