11 цветов в интерьере, которые помешают продать квартиру

Posted 7 мая, 17:39
Published 7 мая, 17:39
Modified 9 сентября, 22:47
Updated 9 сентября, 22:47
Принято считать его навязчивым и слишком ярким. Стоит отдать предпочтение все же более нейтральным оттенкам из теплой гаммы цветов, таким как бежевый или белый.
Также считается агрессивным цветом и излишне отвлекающим. Вместо него стоит остановить свой выбор на природных оттенках и спокойных тонах. Отлично в интерьере будет смотреться оливковый.
Этот цвет может перевозбуждать. Стоит заменить его на оттенок более мягкий или убрать из интерьера и подобрать что-то нейтральное.
Считается достаточно сложным оттенком, его трудно сочетать с другими тонами. Все же лучше остановиться на мягком желтом или использовать приглушенные цвета.
Весьма скучный и холодный цвет. Стоит найти более удачную альтернативу, использовать, например, пшенично-желтый или кремовый оттенки.
Может создать впечатление несерьезного интерьера. Следует предпочесть пыльно-розовые оттенки или более нейтральные цвета.
Считается слишком ярким и отвлекающим оттенком. Лучше выбрать более приглушенные оттенкам, такие как синий или зеленый.
Принято считать, что это недружелюбный и угнетающий оттенок. Стоит отдать предпочтение светлым или более теплым оттенкам серого.
Съедает пространство и выглядит вульгарно. Разбавьте его бежевыми оттенками или бледными тонами.
Угнетающий оттенок, тем более в интерьерах его использование считается устаревшим. Как альтернатива подойдут бежевый, кофейный или светло-серый оттенки, написал journal.tinkoff.ru.
Терракотовый
Устаревший и несовременный. Стоит отдать предпочтение светло-серым или светло-зеленым оттенкам для создания свежего и современного интерьера.
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