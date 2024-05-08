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Posted 8 мая, 03:16

Published 8 мая, 03:16

Modified 9 сентября, 22:43

Updated 9 сентября, 22:43

Почему перед походом в парикмахерскую нужно мыть голову: многие этого не знают

Почему перед походом в парикмахерскую нужно мыть голову: многие этого не знают

8 мая 2024, 03:16
Фото: Изображение Midjourney
Почему перед походом в парикмахерскую нужно мыть голову: многие этого не знают
Обязательно ли мыть голову перед походом в парикмахерскую и стоит ли приходить к мастеру с немытыми волосами? Выяснили у бьюти-стилистов и парикмахеров.

Перед какими процедурами желательно мыть голову

Парикмахерские и салоны красоты не придерживаются четких правил, предусматривающих, что клиент должен мыть голову перед тем, как приходить на процедуру. Однако существуют манипуляции, которые делаются только на чистые пряди:

  • Стрижки — если голова слишком жирная и грязная, мастеру будет сложно оценить тип волос и их особенности. Стилистам важно видеть вашу ежедневную укладку, чтобы создать прическу, ориентируясь на ваши предпочтения.
  • Уходовые и другие манипуляции, например ботокс, кератиновое выпрямление, ламинирование, выполняются на чистые пряди. В этом случае не нужно мыть голову перед походом в салон. Это сделает мастер с помощью специального подготавливающего шампуня, который позволит добиться лучшего результата.
  • Окрашивание — раньше мастера советовали наносить краску только на немытые пряди. Тогда для окрашивания применялись агрессивные средства, а жировая прослойка помогала снизить уровень повреждений. В настоящее время это неактуально — применяются щадящие составы, а окрашивание проводится только на сухие и чистые волосы. Кроме того, на немытых прядях могут оставаться средства ухода, которые будут мешать равномерному и глубокому окрашиванию.
Стрижки — если голова слишком жирная и грязная, мастеру будет сложно оценить тип волос и их особенностиСтрижки — если голова слишком жирная и грязная, мастеру будет сложно оценить тип волос и их особенности
Стрижки — если голова слишком жирная и грязная, мастеру будет сложно оценить тип волос и их особенности. Фото: Изображение Midjourney

Когда мыть голову необязательно

Чаще всего процесс мытья происходит в самом салоне — мыть голову заранее следует только в том случае, если волосы выглядят совсем уж сальными и неухоженными.

Кроме того, есть несколько агрессивных процедур, которые лучше выполнять на немытые волосы. В этот список входят осветление волос, услуги пилинга, процедура выведения цветных пигментов. Сальная прослойка при этих процедурах защитит кожу головы от травмирующего и агрессивного воздействия.

В любом случае перед той или иной процедурой лучше проконсультироваться у мастера — стоит или нет мыть голову.

#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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