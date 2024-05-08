Почему перед походом в парикмахерскую нужно мыть голову: многие этого не знают

Кроме того, есть несколько агрессивных процедур, которые лучше выполнять на немытые волосы. В этот список входят осветление волос, услуги пилинга, процедура выведения цветных пигментов. Сальная прослойка при этих процедурах защитит кожу головы от травмирующего и агрессивного воздействия.