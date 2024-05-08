Почему перед походом в парикмахерскую нужно мыть голову: многие этого не знают

Posted 8 мая, 03:16
Published 8 мая, 03:16
Modified 9 сентября, 22:43
Updated 9 сентября, 22:43
Парикмахерские и салоны красоты не придерживаются четких правил, предусматривающих, что клиент должен мыть голову перед тем, как приходить на процедуру. Однако существуют манипуляции, которые делаются только на чистые пряди:
Чаще всего процесс мытья происходит в самом салоне — мыть голову заранее следует только в том случае, если волосы выглядят совсем уж сальными и неухоженными.
Кроме того, есть несколько агрессивных процедур, которые лучше выполнять на немытые волосы. В этот список входят осветление волос, услуги пилинга, процедура выведения цветных пигментов. Сальная прослойка при этих процедурах защитит кожу головы от травмирующего и агрессивного воздействия.
В любом случае перед той или иной процедурой лучше проконсультироваться у мастера — стоит или нет мыть голову.
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