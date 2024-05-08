Это чудо природы невероятной красоты в России встречается только в Приморье

Дендрарий имени Владимира Леонтьевича Комарова расположен в 25 км от Уссурийска. Если посетить его в составе организованной туристической группы, можно увидеть не только рододендроны, но и другие необычные растения. Всего их здесь насчитывается более 800 видов.