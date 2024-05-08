Это чудо природы невероятной красоты в России встречается только в Приморье

Posted 8 мая, 06:00
Published 8 мая, 06:00
Modified 9 сентября, 22:43
Updated 9 сентября, 22:43
В заповеднике на севере Приморья растут прекрасные рододендроны Фори. Это крупные кусты (до 5 м в высоту) с прекрасными цветами, чуть более мелкими, чем у других представителей вида.
Если вы одолеете путь по трудной каменистой дороге, то будете вознаграждены великолепным зрелищем. На фоне каменистого мыса буйно цветут яркие фиолетовые соцветия. Встретить их можно и в местных лесах.
Долина к западу от Находки — отличное место для рододендронов, которые любят сухие светлые места. Яркие фиолетово-розовые цветы красиво смотрятся на фоне темных скал. Отличный кадр для удачного фото!
Близ Находки расположены две вершины — Брат и Сестра. Гора Брат была местом добычи камня, и ее верхушку «срезали». Невысокая, но живописная Сестра уцелела. В наши дни она стала местом паломничества для туристов. Забравшись на вершину, можно любоваться Находкой в окружении цветущих рододендронов.
Еще одно живописное местечко, расположенное в Партизанском районе, — ущелье Дарданеллы. Здесь бежит река Тигровая, возвышаются небольшие сколы, зеленеют сопки. Весной вся местность утопает в фиолетовом море рододендронов. Прогулки здесь — сплошное удовольствие.
Дендрарий имени Владимира Леонтьевича Комарова расположен в 25 км от Уссурийска. Если посетить его в составе организованной туристической группы, можно увидеть не только рододендроны, но и другие необычные растения. Всего их здесь насчитывается более 800 видов.
В отдельных уголках района, например на полуострове Гамова или острове Фуругельма, можно увидеть рододендрон Шлиппенбаха. Это редкий вид растения, цветки которого достигают в диаметре 7 см.
Красивые фиолетовые цветы можно увидеть и в окрестностях Владивостока. Рододендрон заполняет собой сопки, пробивается через камни и скалы. Зрелище великолепное!
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