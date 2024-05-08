newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 мая, 06:00

Published 8 мая, 06:00

Modified 9 сентября, 22:43

Updated 9 сентября, 22:43

Это чудо природы невероятной красоты в России встречается только в Приморье

8 мая 2024, 06:00
Увидев это цветущее растение, хочется процитировать классика: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Увы, прекрасное «мгновение» цветения рододендрона длится недолго, с конца апреля до середины мая. Где можно увидеть нежные цветы, расскажем в сегодняшнем материале.

Сихотэ-Алинь

В заповеднике на севере Приморья растут прекрасные рододендроны Фори. Это крупные кусты (до 5 м в высоту) с прекрасными цветами, чуть более мелкими, чем у других представителей вида.

Бухта Авиаторов и мыс Лисученко

Если вы одолеете путь по трудной каменистой дороге, то будете вознаграждены великолепным зрелищем. На фоне каменистого мыса буйно цветут яркие фиолетовые соцветия. Встретить их можно и в местных лесах.

Долина Атлантов

Долина к западу от Находки — отличное место для рододендронов, которые любят сухие светлые места. Яркие фиолетово-розовые цветы красиво смотрятся на фоне темных скал. Отличный кадр для удачного фото!

Гора Сестра

Близ Находки расположены две вершины — Брат и Сестра. Гора Брат была местом добычи камня, и ее верхушку «срезали». Невысокая, но живописная Сестра уцелела. В наши дни она стала местом паломничества для туристов. Забравшись на вершину, можно любоваться Находкой в окружении цветущих рододендронов.

Ущелье Дарданеллы

Еще одно живописное местечко, расположенное в Партизанском районе, — ущелье Дарданеллы. Здесь бежит река Тигровая, возвышаются небольшие сколы, зеленеют сопки. Весной вся местность утопает в фиолетовом море рододендронов. Прогулки здесь — сплошное удовольствие.

Дендрарий Горнотаежной станции

Дендрарий имени Владимира Леонтьевича Комарова расположен в 25 км от Уссурийска. Если посетить его в составе организованной туристической группы, можно увидеть не только рододендроны, но и другие необычные растения. Всего их здесь насчитывается более 800 видов.

Хасанский район

В отдельных уголках района, например на полуострове Гамова или острове Фуругельма, можно увидеть рододендрон Шлиппенбаха. Это редкий вид растения, цветки которого достигают в диаметре 7 см.

Владивосток

Красивые фиолетовые цветы можно увидеть и в окрестностях Владивостока. Рододендрон заполняет собой сопки, пробивается через камни и скалы. Зрелище великолепное!

#Путешествия#Россия#Владивосток#Все материалы авторов#Цветы
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика