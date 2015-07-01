27 июня состоялось открытие Второго Фестиваля «Зелёный Петербург».

Во второй день состоялся круглый стол «Устойчивое городское развитие», участие в котором прияли эксперты из Италии и Польши, выступление, посвященное эко-еде от эксперта из Дании, дебаты «Морская среда: зеркальный эффект» при участии консула Франции Тибо Фуррьер, организованные Французским институтом, а также просмотр фильма «Планета-океан» и беседа с его соавтором Микэлем Питио, подведение итогов конкурса на лучший сюжет о фестивале.