27 июня состоялось открытие Второго Фестиваля «Зелёный Петербург».

Posted 1 июля 2015, 10:12
Published 1 июля 2015, 10:12
Modified 16 августа 2022, 20:07
Updated 16 августа 2022, 20:07
Церемония проходила в атриуме ТРК «Питерлэнд». С приветственным словом выступил председатель постоянной Комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по экологии и природопользованию Виктор Петрович Ложечко.
В этом году мероприятие носило международный характер – в программе приняли активное участие институты культуры и консульства ряда стран, об этом на церемонии открытия рассказали генеральный консул королевства Дании Торнбьёрн Линдмарк и председатель Петербургского кластера Европейского совета национальных институтов культуры EUNIC Элина Кахла.
Также к участникам и гостям фестиваля обратились член попечительского совета Фестиваля, телеведущая Арина Шарапова. Председатель правления «Центра социально-культурных инициатив» - соорганизатор фестиваля Е.В.Якубович провел церемонию награждения и выразил особую благодарность директору первого российского эко-отеля CORINTIA, являющемуся официальным партнером Фестиваля «Зеленый Петербург».
Праздничного настроения гостям мероприятия добавили вокальный дуэт «TooBlondes» и зажигательный кубинский танец руэда от студии «FiestaTropical». Церемония продолжилась вручением премии «Зелёный Петербург» по пяти номинациям – «Экология и общество», «Экологическая политика и просвещение», «Экология и бизнес», «Экологический туризм», «Прорыв», премия в специальной номинации «За особый вклад» досталась Арине Шараповой.
Программа Фестиваля продолжилась дефиле экомоды, песней «Птица счастья» в исполнении детей и музыкальным номером гостей из Дании – трио Corde di gioia.Вокальный Дуэт ДУЭТ "TOO BLONDES"
Церемония Открытия фестиваля сопровождалась сурдопереводом, а по её завершении каждый смог найти себе занятие по интересам – на площадках фестиваля состоялись конкурс рисунков «Город будущего», разноплановые мастер-классы – от каллиграфии и мехенди до техники речи, программой круглых столов и выступлений, насыщенной программой а парке 300-летия Санкт-Петербурга – от йоги до чайных церемоний, выступления перуанских индейцев и экоквестов.
Почитатели искусства могли насладиться картинами художника Алексея Сергиенко, представленными на выставке в Питерленде.
Во второй день состоялся круглый стол «Устойчивое городское развитие», участие в котором прияли эксперты из Италии и Польши, выступление, посвященное эко-еде от эксперта из Дании, дебаты «Морская среда: зеркальный эффект» при участии консула Франции Тибо Фуррьер, организованные Французским институтом, а также просмотр фильма «Планета-океан» и беседа с его соавтором Микэлем Питио, подведение итогов конкурса на лучший сюжет о фестивале.
Две инсталляции: созданная Каролиной Ларсен сеть из 20 000 метров цветного шпагата «Коллективные нити» и небольшой «лес» из вторично используемых материалов от ArtDaria и Ksenia Cherry, останутся в парке 300-летия Санкт-Петербурга и ТРК «Piterland» еще на несколько дней.
На площадке фестиваля в парке прошел флешмоб, концерт и мастер-класс Fashion Reloaded от берлинских дизайнеров.
На церемонии закрытия были подведены итоги конкурса на лучший ролик о фестивале, организаторы поделились своими впечатлениями и планами, а также выразили благодарность всем тем, кто поддержал фестиваль.
В организации фестиваля принимали участие представители нового проекта по продвижению гражданских активистов и инициатив - «Новые Лица».
Юлия Афанасьева, сопродюсер фестиваля, поделилась своим мнением о проекте: «Фестиваль является ярким примером общественной инициативы, позволившей с нуля, без финансовых вложений, скооперироваться и создать масштабное мероприятие. Данный пример является блестящей иллюстрацией возможностей взаимодействия разных активистов ради продвижения какой-либо идеи. Теперь подобное взаимодействие станет еще более эффективным благодаря общественному проекту «Новые Лица». Подобные примеры вдохновят других гражданских активистов и участников проекта «Новые Лица» на активные действия».
Как рассказал один из организаторов фестиваля, председатель правления АНО "Центр социально-культурных инициатив" Евгений Якубович «смысл проведения фестиваля в том, что нам жить в этом городе, в нашей стране, рубежи последние вот-вот будут пройдены и наш фестиваль должен стать некоторой экологической прививкой в сознании горожан».
Подробная информация о мероприятии и фото доступна в группе www.vk.com/greenpiter
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