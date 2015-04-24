Бесшумное представление

Но и это в России ненаказуемо, претензии прокуратуры в другом: законодательные нормы про НКО - иностранные агенты появились не вчера, Информбюро Северного совета вполне могло привести себя в соответствии с ними. Тем более что речь идет не о какой-то фирме-однодневке, а о солидной, казалось бы, организации, которая открыто ведет политическую работу на территории России, получая за это внушительные суммы. Прокуратурой установлено, что разнообразные структуры Северных стран с 2012 года по нынешний день перечислили на счета этого бюро 210 миллионов 800 тысяч рублей. Ещё раз подчеркнём: в нашей стране, в отличие от многих, и это не запрещено. Только, если получаешь деньги из-за границы, необходимо зарегистрироваться в реестре НКО, выполняющих функцию иностранного агента, что не было сделано и повлекло прокурорское представление.