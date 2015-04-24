Бесшумное представление

Posted 24 апреля 2015, 15:41
Published 24 апреля 2015, 15:41
Modified 18 августа 2022, 19:58
Updated 18 августа 2022, 19:58
Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга направила в Информационное бюро Совета Северных стран (финансируемая правительствами скандинавских стран, а так же Дании и Исландии структура с широким кругом задач) представление об устранении нарушений законодательства. Ничего необычного в этом нет, российские власти уже больше года пытаются ввести многочисленные некоммерческие организации с зарубежным финансированием в правовые рамки. Сенсация в другом: прокурорские представление в этот раз не вызывало у наших северных соседей почти никакой реакции – ни горячих выступлений в парламентах, ни острых статей в газетах.
Но - обо всем по порядку. Говоря сухим протокольным языком, в ходе прокурорской проверки было выяснено, что Информационное бюро осуществляет политическую деятельность, которая в уставе бюро не предусмотрена, а так же получает финансирование от зарубежных источников, не будучи зарегистрированным в Реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Иными словами, наши северные соседи замечены в том, что под предлогом «укрепления развития демократии и гражданского общества, включая сотрудничество журналистов и некоммерческих организаций» (цитата с сайта организации), заботы об экологии, культуре и прочих «прав человека» откровенно вмешивались в работу госорганов в Петербурге и других городах Северо-Запада, в которых бюро имеет свои филиалы.
Какие-то приличия, впрочем, бюро соблюдало, откровенной пропагандой не занималось, все делалось тоньше. К примеру, оно осуществляло проект с длинным бюрократическим названием «Программа по повышению уровня компетенции и развития сетевого сотрудничества между партнёрами на Северо-Западе России и Северными странами». В рамках проекта финансировался ряд институтов, которые приглашали на свои семинары государственных служащих. Служащие на эти семинары приезжали, выступали, участвовали в обсуждениях. А итогом становились статьи и документы, в которых говорилось о несостоятельности органов российской власти, необходимости изменения законов и норм Российской Федерации.
Впрочем, Америк там не открывали. Если взять конкретные претензии к органам госвласти, выявленные на упомянутых семинарах, то они взяты из наших же местных СМИ. К примеру, негативно оценивалась деятельность комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга. С этим можно согласиться, но - в последние годы злополучный комитет только ленивый не пнул. Хромает законодательство Ленобласти в сфере оказания услуг - так кто же и когда сферой услуг был доволен? В Карелии сложная политико-экономическая ситуация? Об этом тоже во всех газетах было написано. Зато выводы на семинарах делались глобальные – с выходом на большую политику…
Но и это в России ненаказуемо, претензии прокуратуры в другом: законодательные нормы про НКО - иностранные агенты появились не вчера, Информбюро Северного совета вполне могло привести себя в соответствии с ними. Тем более что речь идет не о какой-то фирме-однодневке, а о солидной, казалось бы, организации, которая открыто ведет политическую работу на территории России, получая за это внушительные суммы. Прокуратурой установлено, что разнообразные структуры Северных стран с 2012 года по нынешний день перечислили на счета этого бюро 210 миллионов 800 тысяч рублей. Ещё раз подчеркнём: в нашей стране, в отличие от многих, и это не запрещено. Только, если получаешь деньги из-за границы, необходимо зарегистрироваться в реестре НКО, выполняющих функцию иностранного агента, что не было сделано и повлекло прокурорское представление.
Что интересно – эта новость не вызвала никакой реакции ни у нас, ни в Северных странах? Можно не сомневаться, что года полтора-два назад это событие муссировалось минимум несколько недель. Отечественная прогрессивная общественность изошла бы ядом по поводу надуманных придирок к западным партнерам. Сами западные партнеры сделали бы ряд драматичных заявлений. В результате обычный петербуржец, привыкший кататься к финнам за покупками, искреннее переживал бы, что, вот, мол, мы и до мирных скандинавов – традиционных нейтралов, докопались.
Но за минувшие полтора-два года много чего произошло. Внешнюю политику Северных стран по отношению к России уже тяжело называть «дружественной». Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция выступили с совместным заявлением, в котором действия России названы «самым большим вызовом европейской безопасности». «Северные страны встречают эту ситуацию сплоченно и углубляют сотрудничество», — говорится в документе, опубликованном в норвежской газете Aftenposten. Наши соседи считают, что Кремль демонстрирует готовность пойти на «практическое и эффективное применение военных методов для достижения своих политических целей, даже если это связано с нарушением принципов международного права». И так они этим обеспокоены, что договорились между собой об увеличении количества совместных учений, обмене разведывательной информацией, укреплении связей между оборонными предприятиями. Так что мирными нейтралами их считать уже трудно. Как трудно считать нейтральным и их Информационно бюро, которое тоже служит заявленным выше целям. Поэтому моральной поддержки в России оно не получило.
А вот почему такое же молчание царит в самих Северных странах? Не потому ли, что правительствам этих стран не очень хочется обсуждать тему о потраченных по сути впустую 200-х миллионах рублей? Сумма не бог весть какая, но у бережливых финнов, шведов и так далее министров посылали в отставку и за меньшие грехи.
Есть, возможно, и вторая причина. Далеко не все в этих странах уверены, что сейчас им стоит лезть в чужие дела, портить отношения с Россией, когда внутри многих европейских стран, включая северные, назревают свои цветные - в прямом и переносном смысле слова – революции. В этой ситуации очень хочется нормализации сотрудничества всех Северных стран, включая в их число и самую северную – Россию. Если это так, то спокойную реакцию на инцидент с Информационным бюро можно считать хорошим знаком.
Олег Ведутов,
политический обозреватель
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