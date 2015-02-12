Драки за алкоголь в ночное время участились

Драки с требованием продать алкоголь в ночное время стали новым «хитом» мелкого хулиганства в Петербурге По данным крупнейшей в Петербурге охранной фирмы «Титан», одним из новых веяний мелкого хулиганства в культурной столице стали драки с требованием продать алкоголь в ночное время. За ночь из 100-150 тревожных сигналов, поступающих в мониторинговый центр, не менее 7 связаны с подобными требованиями «продолжения банкета». В 2014 году вооруженными мобильными нарядами «Титана» было отработано более 42 000 тревог. Среди тревожных сигналов, поступающих в мониторинговый центр компании, превалируют попытки совершения мелких краж, драки возле баров, торговых павильонов и кафе. По словам аналитиков фирмы, под охраной которой в настоящее время находятся несколько тысяч магазинов, в последнее время возросла активность лиц, устраивающих драки в торговых павильонах, где им отказывают в продаже алкогольных напитков в ночное время. Драки совершаются пьяными как в самих магазинах, так и на прилегающих к объектам территориях. Преимущественно удается урегулировать конфликт мирным путем: при виде вооруженного наряда люди сами прекращают драку. Однако бывают и другие случаи, когда мобильная группа вынуждена передавать хулиганов сотрудникам полиции. По-прежнему существенную часть вызовов по тревоге составляют попытки проникновения посторонних лиц на охраняемые объекты в ночное время с целью хищения материальных ценностей и денег, как правило, оставленных на объектах в незакрепленных металлических ящиках или в кассовых аппаратах.