Олимпиада погубит Россию?

«В сложившейся ситуации, когда налицо нарушения прав человека, а также отношение и поведение с восточными партнерами, в том числе и с Литвой, экономические санкции, которые применяются к Литве, я не вижу политической возможности ехать на Игры в Сочи», - сказала Грибаускайте в интервью латвийским журналистам. Видимо, санкции против "Свали" так разозлили литовского президента, что сейчас русско-литовские отношения особенно обострились.