Олимпиада погубит Россию?

Posted 23 декабря 2013, 11:26
Published 23 декабря 2013, 11:26
Modified 18 августа 2022, 19:58
Updated 18 августа 2022, 19:58
Президенты ведущих западных стран не приедут на Олимпийские игры в Сочи из-за существующей при Владимире Путине политической системы. Одновременно с этим внутри России сложилась ситуация, при которой миллиардеры-инвесторы вынудили правительство не взыскивать долги «Внешэкономбанку», а к 20-летию конституции были амнистированы ряд политических заключенных. Но после завершения 22 Олимпийских игр, послабления и уступки российской правящей элиты могут перейти в реакцию.
Главы США, Великобритании, Франции, Германии, Европейского союза и еще ряда европейских стран вежливо отказались от присутствия на Олимпийских играх в России. Жестче всего высказалась президент Литвы Даля Грибаускайте, обвинив Кремль в нарушениях прав человека и экономическом давлении.
«В сложившейся ситуации, когда налицо нарушения прав человека, а также отношение и поведение с восточными партнерами, в том числе и с Литвой, экономические санкции, которые применяются к Литве, я не вижу политической возможности ехать на Игры в Сочи», - сказала Грибаускайте в интервью латвийским журналистам. Видимо, санкции против "Свали" так разозлили литовского президента, что сейчас русско-литовские отношения особенно обострились.
Вышедший по амнистии, после 10 лет заключения в тюрьме Михаил Ходорковский и ряд других людей, считающихся ведущими международными организациями, политиками и частью общества политическими заключенными не позволили снизить накал в отношениях России с США и странами-членами Евросоюза, хотя по одной из версий выход Ходорковского устроила немецкая дипломатия, пообещав Путину "урегулировать" неприятие европейскими коллегами зимних игр.
Одновременно с этим проблема коррупции в России, вылившаяся в семикратное перерасходование средств на строительство олимпийских объектов и необходимой инфраструктуры с изначальных 314 миллиардов до нынешних 2 триллионов ударила по федеральному бюджету, который впервые за многие годы стал дефицитным.
Но самое страшное для исполнительной власти – основные инвесторы Владимир Потанин и Олег Дерипаска «развели» правительство на выделенный государством кредит. Миллиардеры не попросили, а потребовали в преддверии Олимпиады дополнительных льготы для погашения выделенных «Внешэкономбанком» кредитов на инфраструктурные проекты для Олимпиады, в противном случае экс-олигархи пригрозили банкротством. Правительство сдалось – на кону «честь страны».
«Это крест на развитии Сочи. «Внешэкономбанк» управлять объектами не сможет, а найти новых инвесторов невозможно», - рассказал о шантаже миллиардеров высокопоставленный федеральный чиновник.
Инвесторам снизили кредитные ставки до уровня меньше инфляционного и разрешили не возвращать ВЭБу кредиты до 2016 года.
На фоне этих событий Олег Дерипаска даже хочет переиграть «пикалевскую карту». Если помните, в 2009 Олег Владимирович хотеть обанкротить единственный завод в моногороде, на улицы вышло пол Пикалево, и тогда приехал Путин в уничижительной форме потребовавший сохранить завод – Дерипаска был опозорен на всю страну.
Теперь «пикалевский вопрос» снова становится актуальным, и чтобы не оставить моногород без единственного предприятия менеджеры Дерипаски просят 4-10 миллиардов долларов!
«Вертикаль власти» построена так, что именно «венец» структуры определяет все значительные политические и экономические шаги государства. Личные отношения Владимира Путина с лидерами стран-партнеров играют очень важное значение. Пример взаимной приязни Владимира Путина и Джорджа Буша-младшего, во время правления которого страны стали активно сотрудничать, или резко негативные отношения главы российского государства с Михаилом Саакашвили (грузинский президент называл за глаза Путина «Лилипутин») показательны.
Вынужденная сиюминутная «либерализация» и значительные экономические уступки миллиардерам-инвесторам перед зимней Олимпиадой скорее всего обернуться реакцией, как это было с «парламентской реформой» Медведева, за которой пошли отдельно взятые «посадки», вынужденная миграция и трудно оцениваемые обществом законы. Рынок, это «чувствует» и после завершения игр, произойдёт новый отток капитала и снижения инвестиций.
Среднесрочная перспектива развития России с учетом невозможности исполнения «майских указов» президента и политического раскола в обществе, может породить настоящий социально-экономический кризис.
Напомним, что всемирный экономический кризис 2008 года начался точнехонько вслед за олимпиадой в Пекине. Тогда гигантские китайские инвестиции в инфраструктуру кончились и в мире резко кончились живые деньги. Завершение олимпиады послужило выстрелом стартового пистолета для банкиров, которые запаниковав, обрушили рынок.
В данном случае последствия могут быть не столь глобальными для мира, но финансовое будущее нашей страны выглядит туманным.
Пётр Василенко