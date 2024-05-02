В каком возрасте дети начинают ходить в школу в других странах?

Posted 2 мая, 05:04
Published 2 мая, 05:04
Modified 9 сентября, 22:28
Updated 9 сентября, 22:28
В Китае детей отправляют в школу в шестилетнем возрасте. Первое обязательное образование продолжается в течение девяти лет — 6 лет в начальной школе и 3 года в младшей средней. Затем у детей есть выбор — продолжить обучение в обычной средней школе или пойти в профессиональное учебное заведение.
В Финляндии качество образования считается одним из лучших в мире. Здесь обучение в школах выглядит очень свободным — оценок нет, экзамены не проводятся, все дети считаются равными. Финляндия не требует от учащихся посещать начальную школу до 7 лет, хотя дошкольные учреждения в стране есть и открыты для всех семей, независимо от дохода. Учиться в школе дети начинают в 7 лет и проходят обучение в течение 10 лет.
По закону все австралийские учащиеся должны быть зачислены в начальную школу к 6 годам. В Австралии обязательное школьное образование составляет 13 классов — от нулевого до 12-го. Поэтому дети начинают свое обучение уже в 5-летнем возрасте.
Канадские школьники проводят за партами 12 лет. В первый класс они идут в возрасте от пяти до шести лет. В школах есть несколько обязательных предметов, таких как история, математика, география и английский или французский язык. Остальные предметы выбираются учениками.
В Индии с 2020 года обязательное образование составляет 15 лет. Дети заканчивают школу в 18 лет, поэтому начинают учиться примерно в трехлетнем возрасте. Но есть одна особенность — первые три года являются подготовительным обучением, которое не такое интенсивное, как у старших учеников.
По закону дети, проживающие в Португалии (если они находятся там 4 месяца и более), должны посещать школу. Но идут они все туда с 6 лет. Домашнее обучение доступно при прикреплении к школе и сдаче ежеквартальных экзаменах только по португальской учебной программе.
Учащиеся в штате Вашингтон могут пойти в начальную частную школу, если им исполнилось 5 лет до 31 августа. Но они не обязаны этого делать — у родителей есть время до 8 лет, чтобы отдать своих детей в государственную школу!
Школьное образование для французских детей начинается с 3 лет. В этом возрасте учащиеся начинают получать дошкольное образование и переходят в начальную школу примерно в 6 лет, которое полностью бесплатно для граждан Франции. Родители иногда могут даже попросить принять 2-летних детей.
В Северной Ирландии один из самых низких возрастов начала обязательного школьного обучения в мире — дети должны посещать начальную школу к тому времени, когда им исполняется 4 года и 2 месяца.
Возраст 6 лет — это лучшее время для начала обучения, считают ученые из Стэнфорда, которые проводили исследования в 2017 году. Они показали, что дети, чьи родители отправили их в 6 лет в школу, имели лучшие показатели самоконтроля в возрасте 7 и 11 лет, чем их сверстники, которые пошли учиться в 5 лет.
Более того, было обнаружено, что слишком раннее начало учебы оказывает пагубное влияние на детей и их психическое здоровье. В исследовании приняли участие более 2000 детей в возрасте от 5 до 9 лет, которое показало, что чем младше ребенок по сравнению со своими сверстниками, тем больше вероятность того, что у него ухудшится психическое здоровье. Дети младшего возраста испытывают стресс, пытаясь не отставать от старших сверстников.
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