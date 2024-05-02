В каком возрасте дети начинают ходить в школу в других странах?

В Финляндии качество образования считается одним из лучших в мире. Здесь обучение в школах выглядит очень свободным — оценок нет, экзамены не проводятся, все дети считаются равными. Финляндия не требует от учащихся посещать начальную школу до 7 лет, хотя дошкольные учреждения в стране есть и открыты для всех семей, независимо от дохода. Учиться в школе дети начинают в 7 лет и проходят обучение в течение 10 лет.