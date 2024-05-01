5 очевидных вещей, которые мешают людям разбогатеть

Если вы ежемесячно пополняете баланс «бездонной» кредитной карты, выплачиваете несколько кредитов за бытовую технику, автомобили, то проценты работают против вас. Разработка агрессивного плана быстрого погашения долга должна быть приоритетом номер один для любого, кто серьезно настроен на достижение финансовой независимости. В противном случае ваши деньги будут работать на ваших кредиторов, а не на вас.