5 очевидных вещей, которые мешают людям разбогатеть

Posted 1 мая, 09:35
Published 1 мая, 09:35
Modified 9 сентября, 22:27
Updated 9 сентября, 22:27
Опрос, проведенный в 2013 году компанией Capital One 360, показал: 44% людей считают, что финансовая независимость означает отсутствие долгов, 26% сказали, что это наличие подушки безопасности, и еще 10% связывают с возможностью обеспечить себе достойную старость.
Будущее полно неизвестности, но первым шагом к личной безопасности и возможности пережить кризис должны стать накопленные денежные средства.
При наличии расплывчатого финансового плана не получится накопить даже на «подушку безопасности». Если вы планируете откладывать деньги и погасить свои кредиты, то должен быть подготовлен точный план.
Необходимо сесть за стол, взять ручку, бумагу и определить, что вы хотите достичь и что нужно для этого сделать. Только осознание четких целей и правильного плана являются 100% гарантией успеха при финансовом планировании своей жизни.
Важно определить, сколько вы запланировали откладывать и сколько в реальности получается это делать. Зачастую, созданный проект имеет завышенную планку и не соответствует действительности: решив откладывать по 20 тыс. руб, вам ежемесячно удается это делать только в пределах 5-8 тыс. рублей.
Осознание своих возможностей должны помочь выбрать наиболее комфортную сумму, которая ляжет в основу нового финансового плана.
Многие признаются, что им тяжело откладывать деньги. У людей создается впечатление, что они не инвестируют, а избавляются от своих денег, на которые могли бы купить много полезных и нужных вещей. В современном мире активного товаропотребления это действительно проблема.
В этом случае нужно подумать о своей зависимости к постоянным покупкам, создающим ложное чувство богатства. Стоит понимать, что при наступлении кризиса «финансовая подушка» даст гораздо больше, чем сотни ненужных купленных товаров.
Есть один способ упростить накопление денег — автоматизировать его. Настройка автоматического ежемесячного перевода с текущего счета на сберегательный снимет психологическую нагрузку делать это лично.
Если вы ежемесячно пополняете баланс «бездонной» кредитной карты, выплачиваете несколько кредитов за бытовую технику, автомобили, то проценты работают против вас. Разработка агрессивного плана быстрого погашения долга должна быть приоритетом номер один для любого, кто серьезно настроен на достижение финансовой независимости. В противном случае ваши деньги будут работать на ваших кредиторов, а не на вас.
Если вы предпочитаете сначала разобраться с долгами, то можете попробовать несколько методов управления долгом. Метод «Снежного кома задолженности» предполагает, что сначала вы расплачиваетесь с картой с наименьшим балансом, а затем переходите к карте с наибольшим балансом.
Метод «Лавинообразного списания долгов» аналогичен, но здесь вы сначала платите по карте с самой высокой процентной ставкой, а затем с самой низкой. Оба метода являются высокоэффективными и выбор одного из них зависит только от ваших предпочтений.
Высокий доход не делает вас богатым автоматически. По мере продвижения по карьерной лестнице есть соблазн изменить свой образ жизни, чтобы соответствовать более высокому доходу.
Однако, если вы продолжаете жить скромно, то можете откладывать больше денег. Финансовая свобода будет не за горами, если вы не поддадитесь искушению обновить свой дом, машину и технику.
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