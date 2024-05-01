6 идеальных пород собак, которые любят детей и даже могут быть няньками

Собаки учат нас быть заботливыми, добрыми и внимательными. Домашние хвостатые животные могут сыграть важную роль в воспитании этих качеств у детей и помочь им вырасти более ответственными людьми. Вот почему некоторые родители считают собак важной частью семьи и готовы взять в семью еще одного члена семьи. При этом кинологи считают эти породы лучшими.