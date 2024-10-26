Почему знаменитости сбрасывают вес: конец бодипозитива или новый этап?

Posted 26 октября, 11:22
Published 26 октября, 11:22
Modified 26 октября, 11:25
Updated 26 октября, 11:25
Знаменитости, которые ранее были известны своей приверженностью бодипозитиву, начали удивлять своих поклонников значительными изменениями в фигуре.
Например, актриса Барби Феррейра, известная по сериалу «Эйфория», продемонстрировала изменения в своей внешности. Она призналась, что устала от стереотипных ролей и стремится к новым возможностям в карьере. Это решение поддержали не все поклонники, но нашлись и те, кто оценил её стремление к переменам.
Певица Лиззо, известная своей харизмой и бодипозитивными взглядами, также недавно поделилась результатами своих тренировок.
— Это награда — быть обвиненной в приёме «Оземпика» после месяцев упорных тренировок, — отметила она в своей публикации.
Лиззо объяснила, что для нее важно иметь сильное тело, чтобы чувствовать себя комфортно на сцене.
В комментариях под свежими фотографиями похудевших знаменитостей большинство поклонников восхищается их новыми фигурами. Например, на TikTok Лиззо пользователи пишут, что не важно, как она заботится о своем здоровье, главное — результат, который делает ее здоровее. Однако некоторые фанаты обвиняют певицу в предательстве принципов бодипозитива, задаваясь вопросом, действительно ли это движение было искренним.
С подобными обвинениями столкнулась и Барби Феррейра. Под фотографиями с обновленным образом актрису критиковали за возможное использование препарата «Оземпик» и за отказ от бодипозитивных взглядов. Один из пользователей отметил, что она сдалась под давлением общественного мнения, несмотря на свои прежние посты о бодипозитивности.
Знаменитости, решившие изменить свою фигуру, часто подчёркивают, что это было их личное решение, продиктованное заботой о здоровье. Адель, например, в интервью отметила, что тренировки помогли ей не только физически, но и ментально. Она также подчеркнула, что всегда была довольна своим телом, независимо от его размеров.
Келли Кларксон, которая также сбросила вес, рассказала, что это было вызвано медицинскими показаниями. Она отметила, что проблемы со здоровьем побудили её изменить образ жизни.
Несмотря на волну изменений, говорить о конце эры бодипозитива преждевременно. Движение продолжает развиваться, напоминая о важности самопринятия и уважения к разнообразию тел. Звезды, решившие изменить свой внешний вид, не отвергают бодипозитив, а лишь подчеркивают, что забота о здоровье и самочувствии важнее стереотипов.
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