Почему знаменитости сбрасывают вес: конец бодипозитива или новый этап?

Знаменитости, решившие изменить свою фигуру, часто подчёркивают, что это было их личное решение, продиктованное заботой о здоровье. Адель, например, в интервью отметила, что тренировки помогли ей не только физически, но и ментально. Она также подчеркнула, что всегда была довольна своим телом, независимо от его размеров.