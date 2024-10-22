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Posted 22 октября, 10:35

Published 22 октября, 10:35

Modified 22 октября, 10:37

Updated 22 октября, 10:37

Тренд на румяна в японском стиле

Тренд на румяна в японском стиле

22 октября 2024, 10:35
Фото: соцсети
Тренд на румяна в японском стиле
Румяна под глазами — это не что-то новое. Ранее в 2022 году TikTok советовал смешивать румяна с консилером, чтобы скрыть темные круги, а теперь мы полностью переходим на румяна под глазами.

Для тех, кто знаком с японской красотой, эта тенденция может показаться знакомой. Макияж «игари», имитирующий румянец на щеках, глазах и носу, стал неотъемлемой частью японской культуры мейкапа с 2018 года.

Однако в TikTok этот макияж интерпретируется немного иначе.

«В Азии эта техника придаёт лицу лёгкую миловидность, — объясняет Канако, креативный директор Addiction Tokyo, в интервью Byrdie. — Но в Америке это больше похоже на создание образа „крутой девчонки“.
Румяна под глазаРумяна под глаза
Румяна под глаза. Фото: соцсети

Чтобы создать модный японский образ, начните с матовых кремовых румян вокруг внешних уголков глаз, мягко растушевывая их вниз. Чтобы румяна выглядели естественно, выбирайте персиково-розовый оттенок для светлой и средней кожи или терракотовый оттенок для более темных тонов кожи.

Затем нанесите матовые пудровые румяна похожего оттенка под глаза, чтобы завершить образ, и растушуйте края, чтобы придать эффект аэрографии.

Ранее мы рассказывали про новый муссовый пудинг для губ и щек, который завирусился в TikTok.

Тренд на румяна под глаза в стиле японского макияжаТренд на румяна под глаза в стиле японского макияжа
Тренд на румяна под глаза в стиле японского макияжа. Фото: соцсети
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