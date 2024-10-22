Тренд на румяна в японском стиле

Posted 22 октября, 10:35
Published 22 октября, 10:35
Modified 22 октября, 10:37
Updated 22 октября, 10:37
Для тех, кто знаком с японской красотой, эта тенденция может показаться знакомой. Макияж «игари», имитирующий румянец на щеках, глазах и носу, стал неотъемлемой частью японской культуры мейкапа с 2018 года.
Однако в TikTok этот макияж интерпретируется немного иначе.
«В Азии эта техника придаёт лицу лёгкую миловидность, — объясняет Канако, креативный директор Addiction Tokyo, в интервью Byrdie. — Но в Америке это больше похоже на создание образа „крутой девчонки“.
Чтобы создать модный японский образ, начните с матовых кремовых румян вокруг внешних уголков глаз, мягко растушевывая их вниз. Чтобы румяна выглядели естественно, выбирайте персиково-розовый оттенок для светлой и средней кожи или терракотовый оттенок для более темных тонов кожи.
Затем нанесите матовые пудровые румяна похожего оттенка под глаза, чтобы завершить образ, и растушуйте края, чтобы придать эффект аэрографии.
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