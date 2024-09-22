Макияж для школьниц и студенток: лучшие идеи и модные тренды 2024 года

Posted 22 сентября, 03:00
Published 22 сентября, 03:00
Modified 22 сентября, 03:00
Updated 22 сентября, 03:00
Тренды в бьюти-сфере осенью 2024 года достаточно противоречивы, однако это прекрасно, поскольку каждая девушка сможет выбрать именно тот мейк-ап, который ей ближе. Это может быть броский и эффектный макияж либо, напротив, сдержанный и спокойный. Последний вариант можно назвать универсальным для старшеклассниц — он точно не вызовет нареканий со стороны даже самых консервативных педагогов.
Хит осени 2024 года — стрелки на глазах, но только стандартные, классические. Эффектные и подчеркнуто оригинальные решения стоит воплощать разве что в рамках вечерних образов. Пример удачного варианта для школы или института — аккуратные и короткие стрелки в сочетании с помадой нюдового оттенка. Образ получится сдержанным, но в то же время утонченным и элегантным. Визажисты советуют рисовать классические стрелки не подводкой, а обычным карандашом для глаз.
Если в рамках макияжа акцент будет делаться на губах, стоит выбирать не матовую, а глянцевую помаду — она будет смотреться уместно. Стильный и модный макияж в школу или в институт можно сделать с использованием блеска для губ, специального масла или так называемой лаковой помады. Очень важно не промахнуться с цветом — визажисты рекомендуют ориентироваться на спокойные гаммы типа нюдовых, персиковых и бледно-розовых. Универсальный вариант — бесцветный блеск.
Сияющая кожа — украшение любого образа. Добиться такого эффекта проще, чем может показаться. Все, что нужно сделать, это подобрать тональную основу — максимально легкую, практически невесомую, с сияющим эффектом. Такой же может быть и база под мейк-ап. Другой вариант — использовать хайлайтер, который можно нанести на кончик носа, участки скул или над верхней губой. Кроме того, визажисты советуют наносить его по центру подвижной части века или в уголки глаз изнутри.
Розовые тени — основа модного макияжа для школы или института в 2024 году. Этот цвет идеален для молодых женщин и девушек — он подчеркивает их свежесть и природную красоту. Предпочтение стоит отдавать светлым оттенкам розового. С такими тенями отлично сочетаются бесцветные блески для губ, нежные румяна. Если хочется подчеркнуть оригинальность образа, можно выбрать перламутровые розовые тени.
Макияж глаз в 2024 году визажисты делают с учетом цветотипа внешности. Особое внимание уделяется оттенку глаз.
Наиболее удачный вариант для зеленоглазых девушек — это использование палитры так называемого сегментированного типа. В ней сочетаются тени мелкой фракции и аналогичная цветовая гамма. Если цвет глаз ближе к карему, можно выбирать для макияжа зеленые, лиловые или фиолетовые тени. Зеленоглазым и светловолосым девушкам подойдут тени с небольшим добавлением золота. Если цвет глаз ближе к серому, ориентироваться стоит на тени прохладного серого оттенка или на бежевую декоративную косметику.
Карие глаза привлекают к себе внимание, поэтому специальная косметика для макияжа под них не требуется. Будет достаточно туши, которая придает ресницам объем, и правильных теней. Визажисты рекомендуют кареглазым девушкам выбирать персиковые, розовые или коричневые тени, которые сделают взгляд более открытым. От стрелок в комбинации с такими тенями стоит отказаться, поскольку они будут делать взгляд более тяжелым и добавят возраста.
Голубоглазые школьницы и студентки могут смело использовать такой прием, как межресничная аккуратная стрелка. Однако рисовать ее следует карандашом коричневого или светло-серого цвета, а не черного. Стрелки в таком исполнении будут смотреться умеренно, однако взгляд станет ярким и открытым. Финальный аккорд — хайлайтер розового цвета и нюдовая помада на губах.
Для макияжа серых глаз можно выбирать любые оттенки, за исключением динамичных и насыщенных. Визажисты советуют отказаться от теней чрезмерно темных гамм, броских и визуально тяжелых, равно как и от косметики с прохладным подтоном. А вот нюдовые гаммы подойдут идеально и сделают удачный акцент на цвете глаз.
Экспериментальный вариант для сероглазых девушек — розовые тени, которые визажисты советуют наносить на подвижную часть века. Финиш у такого макияжа должен быть слегка размытым, блеклым и матовым.
Здесь все просто — акцент нужно делать на естественности мейк-апа. Иными словами, макияж должен быть, но при этом он не должен привлекать к себе лишнего внимания. К примеру, для макияжа бровей стоит выбирать не карандаш, а невесомую пудру, желательно чуть темнее, чем их натуральный цвет. Тени должны иметь натуральный оттенок и быть матовыми.
Если в школе к внешнему виду девушек не предъявляются слишком строгие требования, можно позволить себе определенные эксперименты. К примеру, можно даже сделать адаптированный макияж смоки-айз. Для него следует выбирать медные или бронзовые тени светлых оттенков, а не коричневые и не серые, рисовать стрелки между ресницами. Тушь может быть черной, а для макияжа губ подойдет жидкая помада розового цвета в комбинации с прозрачным бальзамом.
В институте требования к внешнему виду менее строгие, поэтому студентки могут выбирать любые варианты модного мейк-апа. Удачное решение — макияж с использованием сдержанной по оттенку помады. Очень интересно смотрится приглушенный макияж, в рамках которого акцент делается исключительно на губах.
Девушки, которые любят эксперименты, могут попробовать небанальные сочетания разных оттенков. Пример — комбинация насыщенных цитрусовых гамм с нюдовыми помадами и другими декоративными средствами. Очень эффектно смотрится амарантовая помада.
В колледже требования к внешнему виду студенток, как правило, умеренные, так что девушки могут ориентироваться и на неформальные приемы и экспериментальные решения. Визажисты советуют студенткам сконцентрироваться на глазах, использовать эффектные стрелки, которые за счет теней можно аккуратно выводить в направлении висков. В качестве теней подойдут текстурные средства насыщенных оттенков. В этом случае, правда, придется отказаться от чрезмерно текстурной помады, которая утяжелит образ. Более удачным вариантом станет легкий и изысканный блеск для губ. Хорошим решением может стать и прозрачный иллюминайзер, который сделает кожу на участках скул сияющей и красивой.
Универсальный вариант макияжа для школы или института в 2024 году — нюдовый. Его можно назвать удачным еще и по той причине, что сделать его дома не составит труда.
Для начала кожу нужно подготовить, использовав для этого флюид, который очистит ее и увлажнит. Если в рамках макияжа предусмотрен тон, предпочтение стоит отдавать декоративным средствам с легкой текстурой. Важно, чтобы цвет тона совпадал с естественным оттенком кожи. Румяна для нюдового макияжа не нужны, однако на участки скул можно нанести в небольшом количестве декоративное средство бледно-розового или кораллового оттенка.
Для макияжа бровей потребуется щетка, которой их можно будет расчесать, далее следует нанести небольшое количество специальной пудры, а сверху — гель.
Для нюдового макияжа глаз потребуются тени натуральных оттенков — бледно-коричневого, орехового, бежевого или персикового. Отличным решением станут тени оттенка молочного шоколада. Если макияж делает светлоглазая девушка, ей стоит как можно более тщательно прорисовать веки, для этого можно использовать коричневый или серый карандаш. Тушь для ресниц тоже должна быть серой либо коричневой.
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