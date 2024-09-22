Макияж для школьниц и студенток: лучшие идеи и модные тренды 2024 года

В колледже требования к внешнему виду студенток, как правило, умеренные, так что девушки могут ориентироваться и на неформальные приемы и экспериментальные решения. Визажисты советуют студенткам сконцентрироваться на глазах, использовать эффектные стрелки, которые за счет теней можно аккуратно выводить в направлении висков. В качестве теней подойдут текстурные средства насыщенных оттенков. В этом случае, правда, придется отказаться от чрезмерно текстурной помады, которая утяжелит образ. Более удачным вариантом станет легкий и изысканный блеск для губ. Хорошим решением может стать и прозрачный иллюминайзер, который сделает кожу на участках скул сияющей и красивой.