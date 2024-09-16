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Posted 16 сентября, 05:51

Published 16 сентября, 05:51

Modified 16 сентября, 05:55

Updated 16 сентября, 05:55

Секрет осеннего макияжа: 8 лучших тональных средств для безупречной кожи

Секрет осеннего макияжа: 8 лучших тональных средств для безупречной кожи

16 сентября 2024, 05:51
Фото: Изображение Midjourney
Осенью кожа нуждается в дополнительном увлажнении и защите, особенно при использовании тональных средств.

Мы собрали подборку из 8 лучших вариантов, которые не только скрывают недостатки, но и ухаживают за кожей.

  1. Estée Lauder, Устойчивый крем SPF10 — матовый тон, стойкий к высокой влажности и жаре, контролирует выработку жира.
  2. Tom Ford, Тональная основа — плотное покрытие с матовым финишем, увлажняет и успокаивает кожу.
  3. Kevyn Aucoin, Подсвечивающая основа — шелковистая текстура, обеспечивает естественное сияние.
  4. Shiseido, Флюид с эффектом сияния — мгновенно корректирует тон и лечит кожу.
  5. Clinique, Крем для сияния — легкая текстура, матовый финиш, выравнивает и осветляет тон.
  6. Sisley, Фитокрем для лица — комплекс минералов, бархатистое покрытие, устойчив к влажности.
  7. La Mer, Восстанавливающий флюид SPF20 — регулируемое покрытие, глубоко увлажняет, борется с морщинами.
  8. Make Up Factory, Крем Oil-free — легкий крем для комбинированной и жирной кожи, матирует на весь день.

Эти средства помогут создать безупречный осенний макияж, сохранив здоровье и красоту кожи, написал Woman.ru.

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#Ольга Земскова#Осень#Красота#Тренды#Макияж#Осень-2024
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