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Posted 13 сентября, 11:41

Published 13 сентября, 11:41

Modified 13 сентября, 11:41

Updated 13 сентября, 11:41

Знойная осень: как сделать модный макияж итальянской девушки — рассказал визажист Моники Беллуччи

Знойная осень: как сделать модный макияж итальянской девушки — рассказал визажист Моники Беллуччи

13 сентября 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
Знойная осень: как сделать модный макияж итальянской девушки — рассказал визажист Моники Беллуччи
Выглядеть неотразимо этой осенью просто — достаточно сделать макияж в стиле итальянской девушки. Пример — мейкап актрисы Моники Беллуччи, который продолжает покорять сердца.

Макияж итальянской девушки — что это такое

Основные слагаемые модного и чувственного макияжа — натуральный оттенок губ ближе к розовому или бежевому, эффектные smokey eyes и кожа с бронзовым загаром.

Несмотря на то, что Моника Беллуччи делает такой макияж уже не одно десятилетие, настоящим хитом он стал только сейчас. Видео с инструкциями по созданию такого образа залетают во всех соцсетях и набирают миллионы просмотров. В чем секрет? Все просто: минимализм сегодня в тренде, а осень — время, когда мы все особенно скучаем по знойному лету.

Основные слагаемые модного и чувственного макияжа — натуральный оттенок губ ближе к розовому или бежевомуОсновные слагаемые модного и чувственного макияжа — натуральный оттенок губ ближе к розовому или бежевому
Основные слагаемые модного и чувственного макияжа — натуральный оттенок губ ближе к розовому или бежевому. Фото: woman.ru
Несмотря на то, что Моника Беллуччи делает такой макияж уже не одно десятилетие, настоящим хитом он стал только сейчасНесмотря на то, что Моника Беллуччи делает такой макияж уже не одно десятилетие, настоящим хитом он стал только сейчас
Несмотря на то, что Моника Беллуччи делает такой макияж уже не одно десятилетие, настоящим хитом он стал только сейчас. Фото: woman.ru

Как сделать макияж итальянской девушки

Основа такого макияжа — кожа, идеально гладкая, ровная, на которой слегка заметным должен быть финиш матового оттенка. Иными словами, от плотных по структуре тональных кремов лучше отказаться. Чтобы придать коже слегка сияющий оттенок, потребуется небольшое количестве бронзера и румян — выбирать рекомендуется те, которые имеют розоватый подтон. Использование этой косметики, кстати, поможет визуально вытянуть лицо.

Основа такого макияжа — кожа, идеально гладкая, ровнаяОснова такого макияжа — кожа, идеально гладкая, ровная
Основа такого макияжа — кожа, идеально гладкая, ровная. Фото: скриншот видео/woman.ru
Чтобы придать коже слегка сияющий оттенок, потребуется небольшое количестве бронзераЧтобы придать коже слегка сияющий оттенок, потребуется небольшое количестве бронзера
Чтобы придать коже слегка сияющий оттенок, потребуется небольшое количестве бронзера. Фото: скриншот видео/woman.ru
Глаза необходимо сделать выразительными и объемнымиГлаза необходимо сделать выразительными и объемными
Глаза необходимо сделать выразительными и объемными. Фото: скриншот видео/woman.ru

Следующий этап — эффектный взгляд с дымкой. Глаза необходимо сделать выразительными и объемными. Как этого добиться? Секрет раскрыла личный визажист Моники Беллуччи Летиция Карневали: она рассказала, что использует карандаш коричневого цвета. Именно он позволяет нарисовать глубокий взгляд. Вместе с таким карандашом визажист использует тени темно-золотистого оттенка. На подвижную часть века необходимо нанести подводку, а затем ее растушевать — это добавит взгляду драматичности.

Крандаш коричневого цвета позволяет нарисовать глубокий взглядКрандаш коричневого цвета позволяет нарисовать глубокий взгляд
Крандаш коричневого цвета позволяет нарисовать глубокий взгляд. Фото: скриншот видео/woman.ru
Вместе с таким карандашом визажист использует тени темно-золотистого оттенкаВместе с таким карандашом визажист использует тени темно-золотистого оттенка
Вместе с таким карандашом визажист использует тени темно-золотистого оттенка. Фото: скриншот видео/woman.ru
На подвижную часть века необходимо нанести подводкуНа подвижную часть века необходимо нанести подводку
На подвижную часть века необходимо нанести подводку. Фото: скриншот видео/woman.ru
Брови должны иметь тонкую и изящную форму, выглядеть натуральнымиБрови должны иметь тонкую и изящную форму, выглядеть натуральными
Брови должны иметь тонкую и изящную форму, выглядеть натуральными. Фото: скриншот видео/woman.ru
Макияж губ в этом случае предполагается классическим — с использованием помады бежево-розового оттенкаМакияж губ в этом случае предполагается классическим — с использованием помады бежево-розового оттенка
Макияж губ в этом случае предполагается классическим — с использованием помады бежево-розового оттенка. Фото: скриншот видео/woman.ru

Брови должны иметь тонкую и изящную форму, выглядеть натуральными — затемнение не требуется. Макияж губ в этом случае предполагается классическим — с использованием помады бежево-розового оттенка. Контур нужно обвести темным оттенком, далее необходимо будет нанести тинт и добавить небольшое количество бальзама, чтобы придать губам сияние.

Лайфхак от визажиста Моники Беллуччи: небольшое количество консилера нанести на ватную палочку и далее перенести на губы. Такой прием сделает их более выразительными и четкими.

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