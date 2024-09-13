Знойная осень: как сделать модный макияж итальянской девушки — рассказал визажист Моники Беллуччи

Несмотря на то, что Моника Беллуччи делает такой макияж уже не одно десятилетие, настоящим хитом он стал только сейчас. Видео с инструкциями по созданию такого образа залетают во всех соцсетях и набирают миллионы просмотров. В чем секрет? Все просто: минимализм сегодня в тренде, а осень — время, когда мы все особенно скучаем по знойному лету.