Знойная осень: как сделать модный макияж итальянской девушки — рассказал визажист Моники Беллуччи

Posted 13 сентября, 11:41
Published 13 сентября, 11:41
Modified 13 сентября, 11:41
Updated 13 сентября, 11:41
Основные слагаемые модного и чувственного макияжа — натуральный оттенок губ ближе к розовому или бежевому, эффектные smokey eyes и кожа с бронзовым загаром.
Несмотря на то, что Моника Беллуччи делает такой макияж уже не одно десятилетие, настоящим хитом он стал только сейчас. Видео с инструкциями по созданию такого образа залетают во всех соцсетях и набирают миллионы просмотров. В чем секрет? Все просто: минимализм сегодня в тренде, а осень — время, когда мы все особенно скучаем по знойному лету.
Основа такого макияжа — кожа, идеально гладкая, ровная, на которой слегка заметным должен быть финиш матового оттенка. Иными словами, от плотных по структуре тональных кремов лучше отказаться. Чтобы придать коже слегка сияющий оттенок, потребуется небольшое количестве бронзера и румян — выбирать рекомендуется те, которые имеют розоватый подтон. Использование этой косметики, кстати, поможет визуально вытянуть лицо.
Следующий этап — эффектный взгляд с дымкой. Глаза необходимо сделать выразительными и объемными. Как этого добиться? Секрет раскрыла личный визажист Моники Беллуччи Летиция Карневали: она рассказала, что использует карандаш коричневого цвета. Именно он позволяет нарисовать глубокий взгляд. Вместе с таким карандашом визажист использует тени темно-золотистого оттенка. На подвижную часть века необходимо нанести подводку, а затем ее растушевать — это добавит взгляду драматичности.
Брови должны иметь тонкую и изящную форму, выглядеть натуральными — затемнение не требуется. Макияж губ в этом случае предполагается классическим — с использованием помады бежево-розового оттенка. Контур нужно обвести темным оттенком, далее необходимо будет нанести тинт и добавить небольшое количество бальзама, чтобы придать губам сияние.
Лайфхак от визажиста Моники Беллуччи: небольшое количество консилера нанести на ватную палочку и далее перенести на губы. Такой прием сделает их более выразительными и четкими.
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