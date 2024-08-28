Узнали, почему визажисты советуют отказаться от туши для ресниц

Posted 28 августа, 12:16
Published 28 августа, 12:16
Modified 10 сентября, 06:26
Updated 10 сентября, 06:26
Начнем с того, что о полном и категорическом отказе от туши для ресниц речи не идет — ей пользовались, пользуются и будут пользоваться. Речь скорее идет об умеренном применении этой косметики.
Визажисты призывают отказаться от избыточного нанесения туши на ресницы, в том числе в несколько слоев, либо наносить ее только на верхние ресницы. Третий вариант — прокрашивать тушью только уголки.
Если идея отказа от туши для ресниц кажется утопической, можно рассмотреть другой вариант — отказ от использования именно черной туши. Можно ориентироваться на другие, гораздо более модные и актуальные оттенки, например бургунди, который визажисты активно используют в своей работе. На ресницах бургунди смотрится очень элегантно и мягко, чем и отличается от черной туши, несмотря на то, что этот оттенок едва ли можно назвать естественным.
Не менее удачным, универсальным решением может стать коричневая тушь. У нее множество оттенков, что позволяет подобрать оптимальный вариант с учетом типа макияжа, цвета волос и цветотипа внешности. К примеру, светловолосым девушкам визажисты советуют выбирать тушь светлых оттенков коричневого, а темноволосые могут выбирать, соответственно, темные оттенки.
Для лета и осени тушь коричневого цвета — идеальный вариант. Она подходит для макияжа, который хочется сделать визуально легким. А еще коричневая тушь выгодно подчеркивает красивый бронзовый загар, приобретенный в период отпуска.
Кстати, переход на использование коричневой туши может стать первым шагом к полному отказу от такой косметики. Вполне возможно, вы оцените достоинства естественного макияжа и сделаете окончательный выбор в его пользу.
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