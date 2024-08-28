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Posted 28 августа, 12:16

Published 28 августа, 12:16

Modified 10 сентября, 06:26

Updated 10 сентября, 06:26

Узнали, почему визажисты советуют отказаться от туши для ресниц

Узнали, почему визажисты советуют отказаться от туши для ресниц

28 августа 2024, 12:16
Фото: Изображение Midjourney
Узнали, почему визажисты советуют отказаться от туши для ресниц
Кажется, визажисты объявили туши для ресниц настоящий бойкот — наверняка вы заметили, что модели на неделях моды появляются на подиуме с «голыми» глазами. То же самое визажисты советуют сделать и обычным модницам — узнали почему.

Стоит ли отказываться от туши

Начнем с того, что о полном и категорическом отказе от туши для ресниц речи не идет — ей пользовались, пользуются и будут пользоваться. Речь скорее идет об умеренном применении этой косметики.

Визажисты призывают отказаться от избыточного нанесения туши на ресницы, в том числе в несколько слоев, либо наносить ее только на верхние ресницы. Третий вариант — прокрашивать тушью только уголки.

Визажисты призывают отказаться от избыточного нанесения туши на ресницыВизажисты призывают отказаться от избыточного нанесения туши на ресницы
Визажисты призывают отказаться от избыточного нанесения туши на ресницы. Фото: Изображение Midjourney

Цвет туши

Если идея отказа от туши для ресниц кажется утопической, можно рассмотреть другой вариант — отказ от использования именно черной туши. Можно ориентироваться на другие, гораздо более модные и актуальные оттенки, например бургунди, который визажисты активно используют в своей работе. На ресницах бургунди смотрится очень элегантно и мягко, чем и отличается от черной туши, несмотря на то, что этот оттенок едва ли можно назвать естественным.

Не менее удачным, универсальным решением может стать коричневая тушь. У нее множество оттенков, что позволяет подобрать оптимальный вариант с учетом типа макияжа, цвета волос и цветотипа внешности. К примеру, светловолосым девушкам визажисты советуют выбирать тушь светлых оттенков коричневого, а темноволосые могут выбирать, соответственно, темные оттенки.

Для лета и осени тушь коричневого цвета — идеальный вариантДля лета и осени тушь коричневого цвета — идеальный вариант
Для лета и осени тушь коричневого цвета — идеальный вариант. Фото: Изображение Midjourney

Для лета и осени тушь коричневого цвета — идеальный вариант. Она подходит для макияжа, который хочется сделать визуально легким. А еще коричневая тушь выгодно подчеркивает красивый бронзовый загар, приобретенный в период отпуска.

Кстати, переход на использование коричневой туши может стать первым шагом к полному отказу от такой косметики. Вполне возможно, вы оцените достоинства естественного макияжа и сделаете окончательный выбор в его пользу.

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#Мария Казак#Здоровье#Красота#Все материалы авторов#Эксперты#Макияж
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