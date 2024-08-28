Узнали, почему визажисты советуют отказаться от туши для ресниц

Если идея отказа от туши для ресниц кажется утопической, можно рассмотреть другой вариант — отказ от использования именно черной туши. Можно ориентироваться на другие, гораздо более модные и актуальные оттенки, например бургунди, который визажисты активно используют в своей работе. На ресницах бургунди смотрится очень элегантно и мягко, чем и отличается от черной туши, несмотря на то, что этот оттенок едва ли можно назвать естественным.