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Posted 27 августа, 13:52

Published 27 августа, 13:52

Modified 10 сентября, 06:02

Updated 10 сентября, 06:02

Стань звездой вечера с макияжем «Глаза лани»

Стань звездой вечера: Макияж «Глаза лани» покорит сердца любого!

27 августа 2024, 13:52
Фото: Изображение Midjourney
Стань звездой вечера с макияжем «Глаза лани»
Новый тренд в макияже этим летом — «глаза лани» — стремительно набирает популярность, и у вас еще есть шанс воплотить его в жизнь.

Красота этого тренда заключается в его простоте и эффектности. Основная идея макияжа Doe Eyes — создать нежный и невинный взгляд, способный пленить любого. Этот образ визуально увеличивает глаза и делает взгляд более открытым. Для достижения эффекта используйте сочетание белого и черного карандаша, коричневых теней и керлера для ресниц.

Создать такой макияж совсем несложно. Нанесите коричневые тени на веки, затем добавьте стрелку с помощью темно-коричневого карандаша. Подчеркните слизистую белым карандашом, подкрутите ресницы и нанесите тушь. Для дополнительного сияния можно добавить немного блесток на веки или использовать перламутровый хайлайтер. Этот макияж — идеальный вариант для летних вечеринок и свиданий.

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