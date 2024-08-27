Стань звездой вечера: Макияж «Глаза лани» покорит сердца любого!

Posted 27 августа, 13:52
Published 27 августа, 13:52
Modified 10 сентября, 06:02
Updated 10 сентября, 06:02
Красота этого тренда заключается в его простоте и эффектности. Основная идея макияжа Doe Eyes — создать нежный и невинный взгляд, способный пленить любого. Этот образ визуально увеличивает глаза и делает взгляд более открытым. Для достижения эффекта используйте сочетание белого и черного карандаша, коричневых теней и керлера для ресниц.
Создать такой макияж совсем несложно. Нанесите коричневые тени на веки, затем добавьте стрелку с помощью темно-коричневого карандаша. Подчеркните слизистую белым карандашом, подкрутите ресницы и нанесите тушь. Для дополнительного сияния можно добавить немного блесток на веки или использовать перламутровый хайлайтер. Этот макияж — идеальный вариант для летних вечеринок и свиданий.
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