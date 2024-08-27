Стань звездой вечера: Макияж «Глаза лани» покорит сердца любого!

Создать такой макияж совсем несложно. Нанесите коричневые тени на веки, затем добавьте стрелку с помощью темно-коричневого карандаша. Подчеркните слизистую белым карандашом, подкрутите ресницы и нанесите тушь. Для дополнительного сияния можно добавить немного блесток на веки или использовать перламутровый хайлайтер. Этот макияж — идеальный вариант для летних вечеринок и свиданий.