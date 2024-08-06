Идеальный повседневный образ на лето! Как его носить показала звезда подиумов

Сейчас Кендалл Дженнер в отношениях с Bad Bunny. Впервые о романе звезд стало известно в феврале 2023 года. Тогда портал DeuxMoi опубликовал информацию от свидетелей, утверждавших, что пара целовалась. Затем источники поделились подробностями об их романе. В конце прошлого года таблоиды сообщали о разрыве этой пары.