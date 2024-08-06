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Posted 6 августа, 09:28

Published 6 августа, 09:28

Modified 10 сентября, 05:06

Updated 10 сентября, 05:06

Идеальный повседневный образ на лето! Как его носить показала звезда подиумов

Идеальный повседневный образ на лето! Как его носить показала звезда подиумов

6 августа 2024, 09:28
Фото: patterneasy.com, yapokupayu.ru
Идеальный повседневный образ на лето! Как его носить показала звезда подиумов
Кендалл Дженнер продемонстрировала идеальный образ на каждый день этим летом. В настоящее время она находится в Париже. Модель уже успела посетить финал соревнований по гимнастике, где, кстати, присутствовал ее бывший партнер Девин Букер.

Накануне звезду подиумов запечатлели во время прогулки. На ней были черная майка и бежевая шелковистая юбка до середины икры. Ее стиль дополнили солнцезащитные очки, сумка зеленого цвета и шлепанцы, сообщает Daily Mail.

Сейчас Кендалл Дженнер в отношениях с Bad Bunny. Впервые о романе звезд стало известно в феврале 2023 года. Тогда портал DeuxMoi опубликовал информацию от свидетелей, утверждавших, что пара целовалась. Затем источники поделились подробностями об их романе. В конце прошлого года таблоиды сообщали о разрыве этой пары.

#Алина Ибрагимова#Знаменитости#Красота#Мода#Все материалы авторов
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