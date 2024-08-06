Идеальный повседневный образ на лето! Как его носить показала звезда подиумов

Posted 6 августа, 09:28
Published 6 августа, 09:28
Modified 10 сентября, 05:06
Updated 10 сентября, 05:06
Накануне звезду подиумов запечатлели во время прогулки. На ней были черная майка и бежевая шелковистая юбка до середины икры. Ее стиль дополнили солнцезащитные очки, сумка зеленого цвета и шлепанцы, сообщает Daily Mail.
Сейчас Кендалл Дженнер в отношениях с Bad Bunny. Впервые о романе звезд стало известно в феврале 2023 года. Тогда портал DeuxMoi опубликовал информацию от свидетелей, утверждавших, что пара целовалась. Затем источники поделились подробностями об их романе. В конце прошлого года таблоиды сообщали о разрыве этой пары.
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