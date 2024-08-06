Ляйсан Утяшева покоряет Дубай в королевской парче

Posted 6 августа, 11:09
Published 6 августа, 11:09
Modified 10 сентября, 05:06
Updated 10 сентября, 05:06
Телеведущая подчеркнула, что этот наряд стал одним из самых сложных и поэтичных в ее карьере.
По словам Утяшевой, команда, работавшая над созданием образа, черпала вдохновение в богатой и многогранной восточной культуре. Одной из ключевых деталей наряда стала «королевская» парча, которая эффектно подчеркивает красоту закатного солнца и мерцание песков пустыни. Холодное золото в костюме создает изысканный контраст, добавляя образу нотки роскоши и элегантности.
Особое внимание Ляйсан уделила колье, которое стало изюминкой наряда. Этот аксессуар гармонично сочетает элементы западного и восточного стилей, создавая тонкий баланс и подчеркивая уникальность образа. «Все детали подобраны в соответствии с духом самого Дубая», — отметила телеведущая, добавив, что каждый элемент костюма был тщательно продуман и выбран с особой тщательностью.
Новый образ Ляйсан Утяшевой не только подчеркнул ее утонченность и стиль, но и в очередной раз доказал, что она умеет удивлять и вдохновлять своих поклонников, создавая настоящие шедевры в мире моды и шоу-бизнеса.
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