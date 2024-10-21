Как определить свой тип телосложения и адаптировать питание и тренировки

При этом автор исследования отметил, что людей с чистыми характеристиками эндоморфа или мезоморфа не существует. В каждом человеке присутствуют черты двух, а то и трех типов телосложения. Со временем взаимосвязь темперамента с соматотипами была опровергнута, а вот классификация по врожденным физическим характеристикам более детально изучена и теперь применяется в диетологии, профессиональной спортивной подготовке, фитнес-практиках.