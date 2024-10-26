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Posted 26 октября, 10:38

Published 26 октября, 10:38

Modified 26 октября, 10:40

Updated 26 октября, 10:40

Ключевые изменения в ипотеке от Сбербанка: что ждать заемщикам?

Ключевые изменения в ипотеке от Сбербанка: что ждать заемщикам?

26 октября 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney
Ключевые изменения в ипотеке от Сбербанка: что ждать заемщикам?
Ипотечный рынок снова переживает перемены, и Сбербанк, как один из лидеров в этой сфере, вводит нововведения, которые затронут многих заемщиков. В чем суть изменений, и как они отразятся на вашей возможности взять ипотеку?

Сбербанк, как и многие другие крупные ипотечные банки, обновил условия предоставления семейной ипотеки. Теперь, если вы хотите взять семейную ипотеку с первоначальным взносом всего в 20%, вам придется столкнуться с дополнительными комиссиями.

Однако существует альтернатива: при внесении 50% от стоимости жилья вы сможете избежать лишних затрат, об этом рассказал Иван, представитель агентства полного цикла «ПроИпотека».

Почему банки вводят такие изменения?

Эти новшества связаны с экономическими реалиями, такими как растущая инфляция и изменения в кредитно-денежной политике.

— Эти факторы делают субсидирование ипотек все более затратным для государства. Ключевая ставка должна была быть повышена до 21%.Это говорит о том, что условия на рынке будут ужесточаться, — говорят аналитики Bear Investment Researc.

В результате многие банки, включая Сбербанк, уже повысили процентные ставки по ипотечным кредитам, приближая их к отметке в 30% годовых.

Что это значит для заемщиков?

На фоне повышения ставок заемщики начинают задаваться вопросом: что делать, если льготные программы становятся менее доступными? Варианты остаются, но они требуют анализа и готовности к риску.

— Одним из таких решений может стать покупка квартиры от застройщика с субсидированием на 3-7 лет по ставке около 8%. Это подходит только тем, кто готов рискнуть и надеется на улучшение экономической ситуации в будущем, — комментирует Иван.
Что это значит для заемщиков?Что это значит для заемщиков?
Что это значит для заемщиков?. Фото: Изображение Midjourney

Новые условия семейной ипотеки

Сбербанк вновь начал выдачу семейной ипотеки, но теперь с обязательным 50% первоначальным взносом. Если застройщик участвует в проектном финансировании Сбера, возможно оформление ипотеки с 20% взносом, но с обязательной оплатой комиссии.

— Это делает семейную ипотеку менее доступной, но все еще возможной для некоторых заемщиков, — коментирует эксперт.

Мнение экспертов

Вице-премьер Марат Хуснулин заявил, что «банковские комиссии — это несогласованное решение», и пообещал разобраться с этой проблемой.

Ипотека в условиях экономического кризиса

В условиях растущей инфляции и экономической нестабильности льготная ипотека становится все менее выгодной для банков. Многие из них сокращают свои ипотечные программы, что усложняет доступ к жилью для обычных граждан. Несмотря на это, остаются различные варианты, которые заемщики могут рассматривать.

Эксперты отмечают, что льготная ипотека сейчас фактически превращается в платную услугу. Заемщикам необходимо внимательно изучать детали различных программ, чтобы понять, что действительно выгодно и соответствует их финансовым возможностям.

Как «обойти» ипотечную ставку в 21% на вторичное жилье
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#Ольга Харина#Экономика#Общество#Ипотека#Ипотечные программы#Льготная ипотека#Семейная ипотека
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