Ключевые изменения в ипотеке от Сбербанка: что ждать заемщикам?

Ипотечный рынок снова переживает перемены, и Сбербанк, как один из лидеров в этой сфере, вводит нововведения, которые затронут многих заемщиков. В чем суть изменений, и как они отразятся на вашей возможности взять ипотеку?

Сбербанк, как и многие другие крупные ипотечные банки, обновил условия предоставления семейной ипотеки. Теперь, если вы хотите взять семейную ипотеку с первоначальным взносом всего в 20%, вам придется столкнуться с дополнительными комиссиями. Однако существует альтернатива: при внесении 50% от стоимости жилья вы сможете избежать лишних затрат, об этом рассказал Иван, представитель агентства полного цикла «ПроИпотека». Почему банки вводят такие изменения? Эти новшества связаны с экономическими реалиями, такими как растущая инфляция и изменения в кредитно-денежной политике. — Эти факторы делают субсидирование ипотек все более затратным для государства. Ключевая ставка должна была быть повышена до 21%.Это говорит о том, что условия на рынке будут ужесточаться, — говорят аналитики Bear Investment Researc. В результате многие банки, включая Сбербанк, уже повысили процентные ставки по ипотечным кредитам, приближая их к отметке в 30% годовых. Что это значит для заемщиков? На фоне повышения ставок заемщики начинают задаваться вопросом: что делать, если льготные программы становятся менее доступными? Варианты остаются, но они требуют анализа и готовности к риску. — Одним из таких решений может стать покупка квартиры от застройщика с субсидированием на 3-7 лет по ставке около 8%. Это подходит только тем, кто готов рискнуть и надеется на улучшение экономической ситуации в будущем, — комментирует Иван. Что это значит для заемщиков? . Фото: Изображение Midjourney Новые условия семейной ипотеки Сбербанк вновь начал выдачу семейной ипотеки, но теперь с обязательным 50% первоначальным взносом. Если застройщик участвует в проектном финансировании Сбера, возможно оформление ипотеки с 20% взносом, но с обязательной оплатой комиссии. — Это делает семейную ипотеку менее доступной, но все еще возможной для некоторых заемщиков, — коментирует эксперт. Мнение экспертов Вице-премьер Марат Хуснулин заявил, что «банковские комиссии — это несогласованное решение», и пообещал разобраться с этой проблемой. Ипотека в условиях экономического кризиса В условиях растущей инфляции и экономической нестабильности льготная ипотека становится все менее выгодной для банков. Многие из них сокращают свои ипотечные программы, что усложняет доступ к жилью для обычных граждан. Несмотря на это, остаются различные варианты, которые заемщики могут рассматривать. Эксперты отмечают, что льготная ипотека сейчас фактически превращается в платную услугу. Заемщикам необходимо внимательно изучать детали различных программ, чтобы понять, что действительно выгодно и соответствует их финансовым возможностям. Ранее эксперты рассказали, как выгодно купить квартиру в условиях высоких ставок? Как «обойти» ипотечную ставку в 21% на вторичное жилье Узнать подробнее Читайте также: Ипотека в 2024: платить или откладывать? Разбираемся на примерах Выделили еще 440 млрд рублей: россияне смогут рассчитывать на льготную ипотеку Сбербанк выпустил новые условия по льготным ипотечным программам