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Posted 19 октября, 13:25

Published 19 октября, 13:25

Modified 19 октября, 13:27

Updated 19 октября, 13:27

Ипотека в 2024: платить или откладывать? Разбираемся на примерах

Ипотека в 2024: платить или откладывать? Разбираемся на примерах

19 октября 2024, 13:25
Фото: Изображение Midjourney
Ипотека в 2024: платить или откладывать? Разбираемся на примерах
Досрочное погашение ипотеки всегда казалось выгодным решением. Но в условиях изменяющейся экономики 2024 года, возможно, стоит пересмотреть свои финансовые привычки. Давайте разберемся, когда стоит погашать ипотеку раньше срока, а когда лучше положить деньги на депозит.

В условиях высокой инфляции и изменения ключевой ставки многие задумываются о том, насколько выгодно вносить досрочные платежи по ипотеке.

— Сегодняшние экономические условия заставляют наших клиентов пересматривать свои финансовые стратегии. Досрочное погашение ипотеки уже не всегда выглядит столь привлекательно, как раньше, — отмечает Анастасия, представитель компании застройщика ЭНКО.

Например, при высокой инфляции личные доходы могут расти медленнее, чем цены на товары и услуги, что делает погашение ипотеки менее приоритетным.

Разнообразие стратегий погашения

Существует несколько стратегий для досрочного погашения ипотеки. Одни предпочитают вносить дополнительные платежи регулярно, другие — делать крупные разовые взносы. Регулярные небольшие выплаты могут значительно сократить срок ипотеки и уменьшить переплату по процентам.

— Не стоит забывать о необходимости создания финансовой подушки безопасности прежде, чем принимать решение о досрочных платежах, — подчеркивает эксперт.
Разнообразие стратегий погашенияРазнообразие стратегий погашения
Разнообразие стратегий погашения. Фото: Изображение Midjourney

Альтернативы досрочному погашению

Некоторые предпочитают не трогать ипотеку и вкладывать деньги в депозит с целью заработать на процентах. Это может быть особенно выгодно, если банковские ставки по депозитам высокие. Однако стоит помнить, что депозитные ставки могут измениться, и вложения могут не приносить ожидаемую прибыль.

— Инвестиции в депозиты — это вариант для тех, кто хочет сохранить ликвидность своих средств и иметь возможность быстро их использовать, — напоминает Анастасия.

Личная инфляция и ее влияние

Личная инфляция представляет собой уникальный показатель, который отражает, как общий уровень инфляции влияет именно на ваш индивидуальный бюджет и финансовое положение. В отличие от официально объявляемой инфляции, которая касается среднестатистических показателей по всей экономике, личная инфляция учитывает ваши конкретные расходы и потребности.

Например, если вы тратите значительную часть дохода на жилье, транспорт или медицинские услуги, то изменения в ценах именно в этих секторах могут сильнее сказаться на вашем бюджете, чем на бюджете человека с другими приоритетами в расходах.

Если личная инфляция высока, особенно в категориях с необходимыми расходами, может быть разумным сосредоточиться на снижении долговой нагрузки. Это освободит дополнительные средства, которые можно будет направить на покрытие текущих расходов, улучшив тем самым финансовую устойчивость и комфорт.

Когда стоит гасить ипотеку досрочно?

Если ставка по вашему кредиту значительно выше среднерыночной, или если вы только начали выплачивать ипотеку и основная часть платежа уходит на проценты, имеет смысл рассмотреть досрочное погашение. Таким образом, вы сможете быстрее сократить основной долг и уменьшить переплату.

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#Ольга Харина#Общество#Недвижимость#Ипотека#Ипотечные программы#Льготная ипотека#Семейная ипотека
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