Ипотека в 2024: платить или откладывать? Разбираемся на примерах

Posted 19 октября, 13:25
Published 19 октября, 13:25
Modified 19 октября, 13:27
Updated 19 октября, 13:27
В условиях высокой инфляции и изменения ключевой ставки многие задумываются о том, насколько выгодно вносить досрочные платежи по ипотеке.
— Сегодняшние экономические условия заставляют наших клиентов пересматривать свои финансовые стратегии. Досрочное погашение ипотеки уже не всегда выглядит столь привлекательно, как раньше, — отмечает Анастасия, представитель компании застройщика ЭНКО.
Например, при высокой инфляции личные доходы могут расти медленнее, чем цены на товары и услуги, что делает погашение ипотеки менее приоритетным.
Существует несколько стратегий для досрочного погашения ипотеки. Одни предпочитают вносить дополнительные платежи регулярно, другие — делать крупные разовые взносы. Регулярные небольшие выплаты могут значительно сократить срок ипотеки и уменьшить переплату по процентам.
— Не стоит забывать о необходимости создания финансовой подушки безопасности прежде, чем принимать решение о досрочных платежах, — подчеркивает эксперт.
Некоторые предпочитают не трогать ипотеку и вкладывать деньги в депозит с целью заработать на процентах. Это может быть особенно выгодно, если банковские ставки по депозитам высокие. Однако стоит помнить, что депозитные ставки могут измениться, и вложения могут не приносить ожидаемую прибыль.
— Инвестиции в депозиты — это вариант для тех, кто хочет сохранить ликвидность своих средств и иметь возможность быстро их использовать, — напоминает Анастасия.
Личная инфляция представляет собой уникальный показатель, который отражает, как общий уровень инфляции влияет именно на ваш индивидуальный бюджет и финансовое положение. В отличие от официально объявляемой инфляции, которая касается среднестатистических показателей по всей экономике, личная инфляция учитывает ваши конкретные расходы и потребности.
Например, если вы тратите значительную часть дохода на жилье, транспорт или медицинские услуги, то изменения в ценах именно в этих секторах могут сильнее сказаться на вашем бюджете, чем на бюджете человека с другими приоритетами в расходах.
Если личная инфляция высока, особенно в категориях с необходимыми расходами, может быть разумным сосредоточиться на снижении долговой нагрузки. Это освободит дополнительные средства, которые можно будет направить на покрытие текущих расходов, улучшив тем самым финансовую устойчивость и комфорт.
Если ставка по вашему кредиту значительно выше среднерыночной, или если вы только начали выплачивать ипотеку и основная часть платежа уходит на проценты, имеет смысл рассмотреть досрочное погашение. Таким образом, вы сможете быстрее сократить основной долг и уменьшить переплату.
Ранее эксперт назвала главную причину отказов, когда вы берете ипотеку.