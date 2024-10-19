Ипотека в 2024: платить или откладывать? Разбираемся на примерах

Некоторые предпочитают не трогать ипотеку и вкладывать деньги в депозит с целью заработать на процентах. Это может быть особенно выгодно, если банковские ставки по депозитам высокие. Однако стоит помнить, что депозитные ставки могут измениться, и вложения могут не приносить ожидаемую прибыль.