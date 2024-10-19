Как выгодно купить квартиру в условиях высоких ставок? Советы от агента по недвижимости

Светлана приводит конкретные расчеты для сравнения условий покупки квартиры в рассрочку и с ипотекой. Если взять квартиру стоимостью 19 млн рублей, то с учетом скидок она может обойтись в 18,8 млн рублей. При взносе 3,8 млн рублей ипотека на 30 лет с текущей ставкой 20,6% будет требовать ежемесячного платежа около 263 тысяч рублей. Для сравнения, при рассрочке платежи до завершения строительства составят всего 50 тысяч рублей в месяц.