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Posted 19 октября, 09:00

Published 19 октября, 09:00

Modified 19 октября, 09:00

Updated 19 октября, 09:00

Как выгодно купить квартиру в условиях высоких ставок? Советы от агента по недвижимости

Как выгодно купить квартиру в условиях высоких ставок? Советы от агента по недвижимости

19 октября 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney
Как выгодно купить квартиру в условиях высоких ставок? Советы от агента по недвижимости
В условиях, когда льготная ипотека отменена, а ставка Центробанка составляет 18%, многие покупатели задаются вопросом: как выгодно купить квартиру и не переплатить банку?

Светлана Наумова, эксперт по недвижимости и ипотеке и автор канала «Всё о недвижимости», утверждает, что даже в таких условиях есть способы сократить затраты.

Рассрочка от застройщика

Одним из наиболее актуальных инструментов, о которых говорит Светлана, является рассрочка от застройщика. Она объясняет, что это «льготное условие, которое одобряет застройщик, при котором вы не платите ипотеку, пока строится дом». Этот вариант позволяет покупателям не брать кредит до завершения строительства, а просто вносить минимальные платежи. Зачастую, такие платежи могут быть минимальными.

— В среднем, ежемесячные платежи могут составлять от 50 до 100 тысяч рублей, в зависимости от объекта. Вы не платите проценты, а работаете напрямую с застройщиком, — подчеркивает агент.

Это отличная возможность для тех, кто планирует купить жилье, но не готов выплачивать крупные суммы сразу или боится текущих высоких процентных ставок по ипотеке.

Рассрочка от застройщикаРассрочка от застройщика
Рассрочка от застройщика. Фото: Изображение Midjourney

Преимущества рассрочки

Первым значимым плюсом рассрочки является возможность уменьшить первоначальный взнос.

— Он может составлять всего 5%, 10%, 15% или 20% от стоимости жилья в зависимости от условий застройщика, — объясняет Светлана.

Это облегчает покупку для тех, кто не располагает значительными средствами на начальном этапе.

Во-вторых, вы можете отложить выплату основного долга до завершения строительства. До этого момента вам нужно будет вносить лишь фиксированный платеж застройщику, что снижает финансовую нагрузку на покупателя.

Переход на ипотеку

Когда объект будет построен, покупателю предложат оформить ипотеку по рыночной ставке на тот момент. Это может оказаться выгодным, если процентные ставки снизятся.

— Прогноз Центробанка на 2025–2026 годы показывает, что ставка может составлять всего 6%, — отмечает блогер, подчеркивая возможность рефинансирования ипотеки в будущем на более выгодных условиях.

Таким образом, рассрочка дает покупателю временной выигрыш, позволяя дождаться снижения ставок и избежать переплат. Кроме того, на сегодняшний день многие застройщики предлагают различные акции, позволяющие еще больше снизить стоимость жилья.

Сравнение с ипотекойСравнение с ипотекой
Сравнение с ипотекой. Фото: Изображение Midjourney

Сравнение с ипотекой

Светлана приводит конкретные расчеты для сравнения условий покупки квартиры в рассрочку и с ипотекой. Если взять квартиру стоимостью 19 млн рублей, то с учетом скидок она может обойтись в 18,8 млн рублей. При взносе 3,8 млн рублей ипотека на 30 лет с текущей ставкой 20,6% будет требовать ежемесячного платежа около 263 тысяч рублей. Для сравнения, при рассрочке платежи до завершения строительства составят всего 50 тысяч рублей в месяц.

Главное преимущество рассрочки — экономия на процентах за первые 30 месяцев.

— Экономия составит почти 8 млн рублей за два с половиной года, — приводит пример эксперт.

Это существенная выгода, которая позволяет покупателям сэкономить на выплатах банку и вложить эти средства в более важные нужды.

Как следить за акциями?

Еще один важный совет от Светланы — следить за предложениями от застройщиков и банков.

— Эти акции очень быстро меняются. Сегодня они есть, завтра их нет, — предупреждает она.

Многие застройщики предлагают краткосрочные скидки, которые могут сделать покупку жилья еще выгоднее. Кроме того, на рынке есть специальные предложения, такие как ипотека от Сбербанка или ВТБ под 8% на 5 лет.

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#Ольга Харина#Общество#Недвижимость#Дом#Ипотека#Квартира#Квартиры#Льготная ипотека#Покупка квартиры#Семейная ипотека
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