Сбербанк выпустил новые условия по льготным ипотечным программам

Posted 22 октября, 08:32
Published 22 октября, 08:32
Modified 22 октября, 08:34
Updated 22 октября, 08:34
Домклик рассказал, какие сюрпризы ждут заемщиков, которые хотят успеть в 2024 году взять ипотеку от застройщика. Как оказалось, новые условия касаются льготных программ, в том числе Семейной ипотеки.
Минимальный первоначальный взнос по госпрограммам составляет 20,1%. Однако чтобы эта сумма не была выше, необходимо чтобы покупаемая квартира принадлежала ЖК, участвующей в программе субсидирования от застройщика.
Для программ Семейной и IT-ипотеки можно увеличить лимит, который представляет собой 30 млн рублей для столицы и Санкт-Петербурга, и 15 млн рублей для других российских городов. Размеры стандартных программ по-прежнему остаются актуальными — до 12 и 6 млн рублей.
Также чтобы получить упрощенные условия необходимо внести единоразовый платеж, который зависит от суммы займа. В противном случае первоначальный взнос составит 50,1% .
Как сообщает Домклик, если заемщик записался на предварительную сделку до 22 октября, к нему будут применены старые условия кредитования. В остальных случаях придется вносить половину стоимости жилья.