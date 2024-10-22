newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 08:32

Published 22 октября, 08:32

Modified 22 октября, 08:34

Updated 22 октября, 08:34

Сбербанк снова меняет условия по льготным программам

Сбербанк выпустил новые условия по льготным ипотечным программам

22 октября 2024, 08:32
Фото: 1MI
Сбербанк снова меняет условия по льготным программам
С 22 октября Сбербанк возобновил выдачу жилищных кредитов, но вместе с тем для заемщиков появились новые сложности.

Домклик рассказал, какие сюрпризы ждут заемщиков, которые хотят успеть в 2024 году взять ипотеку от застройщика. Как оказалось, новые условия касаются льготных программ, в том числе Семейной ипотеки.

Новые условия по льготным ипотекам

Минимальный первоначальный взнос по госпрограммам составляет 20,1%. Однако чтобы эта сумма не была выше, необходимо чтобы покупаемая квартира принадлежала ЖК, участвующей в программе субсидирования от застройщика.

Для программ Семейной и IT-ипотеки можно увеличить лимит, который представляет собой 30 млн рублей для столицы и Санкт-Петербурга, и 15 млн рублей для других российских городов. Размеры стандартных программ по-прежнему остаются актуальными — до 12 и 6 млн рублей.

Также чтобы получить упрощенные условия необходимо внести единоразовый платеж, который зависит от суммы займа. В противном случае первоначальный взнос составит 50,1% .

Как сообщает Домклик, если заемщик записался на предварительную сделку до 22 октября, к нему будут применены старые условия кредитования. В остальных случаях придется вносить половину стоимости жилья.

Как «обойти» ипотечную ставку в 21% на вторичное жилье
Узнать подробнее
Читайте также:
Поднимутся ли цены в 2024 году на квартиры и как покупать жилье при высокой ключевой ставкеИпотека в 2024: платить или откладывать? Разбираемся на примерахКак выгодно купить квартиру в условиях высоких ставок? Советы от агента по недвижимости
#Эмилия Шпилева#Общество#Банк#Ипотека#Все материалы авторов#Льготная ипотека#Семейная ипотека
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика