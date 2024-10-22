Сбербанк выпустил новые условия по льготным ипотечным программам

Для программ Семейной и IT-ипотеки можно увеличить лимит, который представляет собой 30 млн рублей для столицы и Санкт-Петербурга, и 15 млн рублей для других российских городов. Размеры стандартных программ по-прежнему остаются актуальными — до 12 и 6 млн рублей.