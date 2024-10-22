Выделили еще 440 млрд рублей: россияне смогут рассчитывать на льготную ипотеку

Posted 22 октября, 09:51
Published 22 октября, 09:51
Modified 22 октября, 09:54
Updated 22 октября, 09:54
Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение от 18 октября 2024 года, в котором принято решение о выделении дополнительных средств из резервного фонда в ипотечный сектор.
Так, Семейная программа получит 142 млрд р., Дальневосточная и Арктическая — 35 млрд р. Остальные деньги будут направлены на субсидирование процентной ставки по программам господдержки, передает информацию Домклик.
Как отмечают в правительстве, данное решение возникло из-за повышения ключевой ставки, которая составила по последнему решению ЦБ России 19%. Ожидается, что выделенные средства будут расходованы до 1 февраля 2025 года.
Ранее эксперт рассказывал о причинах повышения первоначального взноса и ужесточения требований к заемщикам. Также сообщалось, что с 22 октября Сбербанк переходит на новые условия выдачи ипотечных займов по льготным программам.