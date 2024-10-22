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Posted 22 октября, 09:51

Published 22 октября, 09:51

Modified 22 октября, 09:54

Updated 22 октября, 09:54

Еще 440 млрд рублей: россияне могут рассчитывать на льготную ипотеку

Выделили еще 440 млрд рублей: россияне смогут рассчитывать на льготную ипотеку

22 октября 2024, 09:51
Фото: 1MI
Еще 440 млрд рублей: россияне могут рассчитывать на льготную ипотеку
Правительство России выделило дополнительные деньги на четыре льготные программы кредитования — 446,9 млрд руб.

Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение от 18 октября 2024 года, в котором принято решение о выделении дополнительных средств из резервного фонда в ипотечный сектор.

Так, Семейная программа получит 142 млрд р., Дальневосточная и Арктическая — 35 млрд р. Остальные деньги будут направлены на субсидирование процентной ставки по программам господдержки, передает информацию Домклик.

Как отмечают в правительстве, данное решение возникло из-за повышения ключевой ставки, которая составила по последнему решению ЦБ России 19%. Ожидается, что выделенные средства будут расходованы до 1 февраля 2025 года.

Ранее эксперт рассказывал о причинах повышения первоначального взноса и ужесточения требований к заемщикам. Также сообщалось, что с 22 октября Сбербанк переходит на новые условия выдачи ипотечных займов по льготным программам.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Ипотека#Все материалы авторов#Льготная ипотека#Семейная ипотека
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