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Posted 25 октября, 09:44

Published 25 октября, 09:44

Modified 25 октября, 09:46

Updated 25 октября, 09:46

Седакова призналась, почему не умеет любить

Седакова призналась, почему не умеет любить

25 октября 2024, 09:44
Фото: https://vk.com/officialannasedokova?from=search
Седакова призналась, почему не умеет любить
После третьего развода Анна написала длинный пост о том, почему в ее жизни случился разрыв.

Бывшая рыжеволосая участница ВИА ГРА, после подачи заявления о разводе с баскетболистом Янисом Тимма, неожиданно для своих поклонников написала длинный и проникновенный пост о своей личной жизни и отношениях с мужчинами.

Оказывается, Анна очень эмоциональная натура, которая не может жить спокойно и что любовь дает ей невероятное вдохновение для творчества:

«Я всю жизнь любила на полную. Знаете, такой сумасшедшей любовью, которая не терпит промедлений в ответах на сообщения и долгих взвешенных решений».
Анна Седакова и Янис ТиммаАнна Седакова и Янис Тимма
Анна Седакова и Янис Тимма. Фото: социальные сети

Также Седакова признается, что не умеет любить спокойно и не признает другой формы отношений, иначе она перестанет писать песни. При этом, она понимает, что летящие искры от костра становятся разрушительной проблемой:

«Эти горки и эмоциональные качели оставляли за собой много пепла, после того как два сердца догорали до тла. И делали очень больно тому, кого я искренне любила. Я просто по другому не умела. И не хотела. Я не признавала другой формы любви. Для меня она была скучна и не интересна».
Анна Седакова и Янис ТиммаАнна Седакова и Янис Тимма
Анна Седакова и Янис Тимма. Фото: социальные сети

Напомним, 16 октября Седакова подала заявление о расторжении брака после 5 лет совместной жизни со своим третьим мужем. Однако, фанаты пары думают, что после таких умозаключений певицы у Анны и Яниса могут быть все шансы на восстановление отношений.

Так после кардинальной смены внешнего облика, певица рассказала, что столкнулась с невероятным хейтом, получив много неприятных комментарий в своей адрес о том, что она страшная и толстая. Однако, как считает певица, красота заключается в самореализации и силе характера.

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#Эмилия Шпилева#Знаменитости#Все материалы авторов#Звезды#Анна Седакова
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