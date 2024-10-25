Седакова призналась, почему не умеет любить

Posted 25 октября, 09:44
Published 25 октября, 09:44
Modified 25 октября, 09:46
Updated 25 октября, 09:46
Бывшая рыжеволосая участница ВИА ГРА, после подачи заявления о разводе с баскетболистом Янисом Тимма, неожиданно для своих поклонников написала длинный и проникновенный пост о своей личной жизни и отношениях с мужчинами.
Оказывается, Анна очень эмоциональная натура, которая не может жить спокойно и что любовь дает ей невероятное вдохновение для творчества:
«Я всю жизнь любила на полную. Знаете, такой сумасшедшей любовью, которая не терпит промедлений в ответах на сообщения и долгих взвешенных решений».
Также Седакова признается, что не умеет любить спокойно и не признает другой формы отношений, иначе она перестанет писать песни. При этом, она понимает, что летящие искры от костра становятся разрушительной проблемой:
«Эти горки и эмоциональные качели оставляли за собой много пепла, после того как два сердца догорали до тла. И делали очень больно тому, кого я искренне любила. Я просто по другому не умела. И не хотела. Я не признавала другой формы любви. Для меня она была скучна и не интересна».
Напомним, 16 октября Седакова подала заявление о расторжении брака после 5 лет совместной жизни со своим третьим мужем. Однако, фанаты пары думают, что после таких умозаключений певицы у Анны и Яниса могут быть все шансы на восстановление отношений.
Так после кардинальной смены внешнего облика, певица рассказала, что столкнулась с невероятным хейтом, получив много неприятных комментарий в своей адрес о том, что она страшная и толстая. Однако, как считает певица, красота заключается в самореализации и силе характера.