На свекровь похожа: невестка Бекхэм кардинально сменила образ

Posted 23 октября, 09:30
Published 23 октября, 09:30
Modified 23 октября, 09:33
Updated 23 октября, 09:33
21 октября Пельтц Бекхэм представила свое новое осеннее обновление, опубликовав непринужденную фотографию на заправке в спортивных штанах и майке. Невестка Виктории Бекхем кардинально сменила свой образ, укоротив волосы, длина которых стала выше плеч благодаря многослойной стрижке боб-каре.
Многослойность в сочетании с тёмным цветом выглядит дерзко и круто, но при этом подходит для повседневной носки и легко укладывается. Фолловеры сразу нашли сходство Пельтц с ее мачехой Виктории Бекхэм, которая носила похожую дерзкую стрижку боб в начале 2000-х.