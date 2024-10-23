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Posted 23 октября, 09:30

Published 23 октября, 09:30

Modified 23 октября, 09:33

Updated 23 октября, 09:33

Невестка Бекхэм кардинально сменила образ

На свекровь похожа: невестка Бекхэм кардинально сменила образ

23 октября 2024, 09:30
Фото: соцсети
Невестка Бекхэм кардинально сменила образ
Никола Пельц Бекхэм сделала модную осеннюю стрижку, отрезав свои длинные волосы.

21 октября Пельтц Бекхэм представила свое новое осеннее обновление, опубликовав непринужденную фотографию на заправке в спортивных штанах и майке. Невестка Виктории Бекхем кардинально сменила свой образ, укоротив волосы, длина которых стала выше плеч благодаря многослойной стрижке боб-каре.

Пельтц Бекхэм после преображенияПельтц Бекхэм после преображения
Пельтц Бекхэм после преображения. Фото: соцсети
Пельтц Бекхэм до преображенияПельтц Бекхэм до преображения
Пельтц Бекхэм до преображения. Фото: соцсети

Многослойность в сочетании с тёмным цветом выглядит дерзко и круто, но при этом подходит для повседневной носки и легко укладывается. Фолловеры сразу нашли сходство Пельтц с ее мачехой Виктории Бекхэм, которая носила похожую дерзкую стрижку боб в начале 2000-х.

Виктория БекхэмВиктория Бекхэм
Виктория Бекхэм. Фото: соцсети
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