На свекровь похожа: невестка Бекхэм кардинально сменила образ

Многослойность в сочетании с тёмным цветом выглядит дерзко и круто, но при этом подходит для повседневной носки и легко укладывается. Фолловеры сразу нашли сходство Пельтц с ее мачехой Виктории Бекхэм, которая носила похожую дерзкую стрижку боб в начале 2000-х.