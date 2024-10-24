Самый экстравагантный выход: Мурашкина надела цветочный букет на голову и пальто-мешок

Posted 24 октября, 07:18
Published 24 октября, 07:18
Modified 24 октября, 08:20
Updated 24 октября, 08:20
Российский блогер и телеведущая решила отшутиться по поводу своего необычного наряда, который представлял собой букет красных роз на голове:
«Когда весь мир должен знать, что он подарил розы».
Так же на знаменитости был черный плащ, который был на 10 размеров больше и имел длинный шлейф.
Буквально через час свой экстравагантный образ Карина сменила на более сдержанный куртку-пиджак черного цвета, который также отличался моделью оверсайз. В нем блогер продемонстрировала свои стройные ноги в босоножках.
Также премию посетили самые именитые блогеры и артисты — Джиган и Оксана Самойлова, но уже без козы и детей; Стас Ярушин, который официально признался, что стал папой в тертий раз и теперь может рассчитывать на бесплатное парковочное место; Ксения Бородина и Николай Сердюков, ставшие парой года. Ведущая ДОМ-2 призналась, что влюбилась как девочка, свидетелями чего стала вся страна. Не смотря на то, что пара встречается всего полгода, этот фоакт не стал преградой для вручения премии.