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Posted 24 октября, 07:18

Published 24 октября, 07:18

Modified 24 октября, 08:20

Updated 24 октября, 08:20

Карина Мурашкина в шляпе из роз

Самый экстравагантный выход: Мурашкина надела цветочный букет на голову и пальто-мешок

24 октября 2024, 07:18
Фото: https://web.telegram.org/k/ @davayustroim_skandal
Карина Мурашкина в шляпе из роз
Музыкальная премия «Жара Media Awards» стала самой яркой за последние годы, подтверждение этому стал необычный выход комедийного блогера Карины Мурашкиной

Российский блогер и телеведущая решила отшутиться по поводу своего необычного наряда, который представлял собой букет красных роз на голове:

«Когда весь мир должен знать, что он подарил розы».

Так же на знаменитости был черный плащ, который был на 10 размеров больше и имел длинный шлейф.

Карина Мурашкина на премии «Жара Media Awards» 2024Карина Мурашкина на премии «Жара Media Awards» 2024
Карина Мурашкина на премии «Жара Media Awards» 2024.
Фото: https://web.telegram.org/k/ @murashkinakarina

Буквально через час свой экстравагантный образ Карина сменила на более сдержанный куртку-пиджак черного цвета, который также отличался моделью оверсайз. В нем блогер продемонстрировала свои стройные ноги в босоножках.

Карина МурашкинаКарина Мурашкина
Карина Мурашкина.
Фото: https://web.telegram.org/k/ @murashkinakarina

Также премию посетили самые именитые блогеры и артисты — Джиган и Оксана Самойлова, но уже без козы и детей; Стас Ярушин, который официально признался, что стал папой в тертий раз и теперь может рассчитывать на бесплатное парковочное место; Ксения Бородина и Николай Сердюков, ставшие парой года. Ведущая ДОМ-2 призналась, что влюбилась как девочка, свидетелями чего стала вся страна. Не смотря на то, что пара встречается всего полгода, этот фоакт не стал преградой для вручения премии.

Ксения Бородина и Николай СердюковКсения Бородина и Николай Сердюков
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: соцсети
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#Эмилия Шпилева#Знаменитости#Все материалы авторов#Звезды
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