Самый экстравагантный выход: Мурашкина надела цветочный букет на голову и пальто-мешок

Также премию посетили самые именитые блогеры и артисты — Джиган и Оксана Самойлова, но уже без козы и детей; Стас Ярушин, который официально признался, что стал папой в тертий раз и теперь может рассчитывать на бесплатное парковочное место; Ксения Бородина и Николай Сердюков, ставшие парой года. Ведущая ДОМ-2 призналась, что влюбилась как девочка, свидетелями чего стала вся страна. Не смотря на то, что пара встречается всего полгода, этот фоакт не стал преградой для вручения премии.