Павел Прилучный мог найти еще два способа снизить алименты на детей от бывшей жены

Posted 25 октября, 08:06
Published 25 октября, 08:06
Modified 25 октября, 08:39
Updated 25 октября, 08:39
В соцсетях распространяется информация о том, что новая супруга Павла Прилучного подала в суд на своего мужа чтобы получать алименты на их совместного ребенка Микаэля. Помимо этого, мать Прилучного тоже написала исковое заявление на свое содержание. Таким образом, знаменитость будет обязана содержать четырех иждивенцев.
Однако адвокат Прилучного опроверг эти слухи:
«Информация о якобы поданных супругой и мамой Павла исках о взыскании в их пользу алиментов, как на свое содержание, так и на содержание несовершеннолетнего Микаэля, является заведомо ложной и действительности не соответствует», — передает слова правозащитника Оксаны Даниеловой Рeopletalk.
Также были опровержены слухи об уклонении оплаты алиментов. Как рассказывает юрист, алименты уплачиваются с момента бракоразводного процесса и по сей день.
В ситуации переезда старшего сына к отцу, Даниелова прокомментировала, что Павел подал на определение о месте жительства сына с ним из-за того, что Агата Муцениеце уклоняется от юридического оформления проживания 11-летнего Тимофея с отцом, который живет с ним задолго до судебных разбирательств.
Ранее в своем посте Павел сообщил, что не мог отказать сыну — он переехал с ним в Геленджик, перейдя на домашнее обучение.
Однако, Агата уже говорила, что ребенка рвут на части и «у Тимы каша в голове, все его настройки перенастроены», так отзывается актриса о влиянии бывшего мужа на их общего сына.
После очередного заседания разлученная с сыном мать сделала видеообращение со словами благодарности к своему правозащитнику:
«Суд вынес решение что Тимофей пока что должен жить с мамой, я рада что суд все видит и вся эта история, подающаяся под соусом меда — нечестная», — рассказала 18 октября Агата.
О решении вопроса о встречах матери с сыном и 7-летней сестрой Мией, адвокат актера утверждает, что Павел не препятствует общению сына с бывшей женой. Даже при наличии определения о принудительном проживании с мамой, Тимофей не хочет ехать к ней. А это, по словам Даниеловой, это не соответствует интересам ребенка.