Павел Прилучный мог найти еще два способа снизить алименты на детей от бывшей жены

О решении вопроса о встречах матери с сыном и 7-летней сестрой Мией, адвокат актера утверждает, что Павел не препятствует общению сына с бывшей женой. Даже при наличии определения о принудительном проживании с мамой, Тимофей не хочет ехать к ней. А это, по словам Даниеловой, это не соответствует интересам ребенка.