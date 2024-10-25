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Posted 25 октября, 06:50

Published 25 октября, 06:50

Modified 25 октября, 08:42

Updated 25 октября, 08:42

Лерчек предложила Натану дружить семьями после их вскрытого романа

Лерчек предложила Натану дружить семьями после их вскрытого романа

25 октября 2024, 06:50
Фото: Канал «Алена, блин!»
Лерчек предложила Натану дружить семьями после их вскрытого романа
Многодетная мама и блогер Чекалина успела рассказать до ареста, как она решила выйти из любовного треугольника.

2024 год оказался одним из самых сложных для Лерчек, которая снова попала в очередной скандал. На проекте «Звезды в джунглях» Чекалина закрутила роман с Натаном. Об этом стало известно во время съемок реалити-шоу — пару засняли ночью целующимися.

Сама участница успела дать интервью каналу «Алена, блин!» до того, как ее и бывшего супруга Артема посадили под домашний арест до 26 октября в процессе возбуждения нового дела о переводе 251 млн рублей за границу.

Лера ЧекалинаЛера Чекалина
Лера Чекалина. Фото: Канал «Алена, блин!»

Ведущая шоу Алена расспросила Чекалину о том, как она попала в объятия Натана:

«Я влюбилась и когда дело дошло до такого апогея, когда все случилось, я подошла и искренне сказала, что мне жалко твою жену. Я оказалась втянута в это все, хотя не хотела быть втянута. Я вообще думала что ты свободен».

Так же Лерчек рассказала, что видела единственный выход из этой ситуации — добровольное признание и тесную дружбу между семьями:

«Если ты испытывал чувства, то будь мужчиной до конца и признайся: „Да она мне понравилась, да мы оба сделали ошибку и мы оба об этом сожалеем“. Я ему сколько раз сказала, приходите в гости с супругой, с детьми, давай все забудем и перечеркнем, просто все забудем. Это был проект — помешался разум, давай общаться семьями и на всю страну попросим у всех прощения за то, что мы не сдержали своих чувств».
ЛерчекЛерчек
Лерчек. Фото: Канал «Алена, блин!»

Став третьей стороной в отношениях с несвободным мужчиной, у которого жена и двое детей, Чекалина призналась, что испытывает неприятные чувства, в том числе и узнав, что она у него не первая:

«Мне стыдно за то, что я обо всем узнала, за то что были какие-то и до измены у него».

Напомним, Лера Чекалина развелась со своим мужем 15 марта 2024 года и уже летом стала участницей реалити-шоу, на котором закрутила роман с репером Натаном (Алишером Мирзохоновым).

Ранее Алена взяла интервью у Даны Борисовой, которая тоже была участницей «Звезды в Джунглях», на котором рассказала о причинах своего скандального поведения.

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