Лерчек предложила Натану дружить семьями после их вскрытого романа

Posted 25 октября, 06:50
Published 25 октября, 06:50
Modified 25 октября, 08:42
Updated 25 октября, 08:42
2024 год оказался одним из самых сложных для Лерчек, которая снова попала в очередной скандал. На проекте «Звезды в джунглях» Чекалина закрутила роман с Натаном. Об этом стало известно во время съемок реалити-шоу — пару засняли ночью целующимися.
Сама участница успела дать интервью каналу «Алена, блин!» до того, как ее и бывшего супруга Артема посадили под домашний арест до 26 октября в процессе возбуждения нового дела о переводе 251 млн рублей за границу.
Ведущая шоу Алена расспросила Чекалину о том, как она попала в объятия Натана:
«Я влюбилась и когда дело дошло до такого апогея, когда все случилось, я подошла и искренне сказала, что мне жалко твою жену. Я оказалась втянута в это все, хотя не хотела быть втянута. Я вообще думала что ты свободен».
Так же Лерчек рассказала, что видела единственный выход из этой ситуации — добровольное признание и тесную дружбу между семьями:
«Если ты испытывал чувства, то будь мужчиной до конца и признайся: „Да она мне понравилась, да мы оба сделали ошибку и мы оба об этом сожалеем“. Я ему сколько раз сказала, приходите в гости с супругой, с детьми, давай все забудем и перечеркнем, просто все забудем. Это был проект — помешался разум, давай общаться семьями и на всю страну попросим у всех прощения за то, что мы не сдержали своих чувств».
Став третьей стороной в отношениях с несвободным мужчиной, у которого жена и двое детей, Чекалина призналась, что испытывает неприятные чувства, в том числе и узнав, что она у него не первая:
«Мне стыдно за то, что я обо всем узнала, за то что были какие-то и до измены у него».
Напомним, Лера Чекалина развелась со своим мужем 15 марта 2024 года и уже летом стала участницей реалити-шоу, на котором закрутила роман с репером Натаном (Алишером Мирзохоновым).
Ранее Алена взяла интервью у Даны Борисовой, которая тоже была участницей «Звезды в Джунглях», на котором рассказала о причинах своего скандального поведения.