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Posted 12 сентября, 10:37

Published 12 сентября, 10:37

Modified 12 сентября, 11:25

Updated 12 сентября, 11:25

Анна Седакова после развода с Янисом Тиммой

После третьего развода Седакова полностью изменила лицо и имидж

12 сентября 2024, 10:37
Фото: https://vk.com/officialannasedokova?from=search
Анна Седакова после развода с Янисом Тиммой
Рыженькая из «ВИА ГРА» официально развелась с баскетболистом Янисом и полностью преобразилась.

Анна Седакова сразила своих поклонников наповал сразу двумя грандиозными новостями из личной жизни. Во-первых, она публично призналась в том, что развелась со своим третьим мужем Янисом Тиммой. Но громом после ясного неба стала новость о кардинальных внешних изменениях.

«Говорят, что женщина становится красивее после развода», — подписала Седакова под новым видео.
Анна Седакова после развода с Янисом ТиммойАнна Седакова после развода с Янисом Тиммой
Анна Седакова после развода с Янисом Тиммой.
Фото: https://vk.com/officialannasedokova?from=search
Анна Седакова фото после операции 2024 годАнна Седакова фото после операции 2024 год
Анна Седакова фото после операции 2024 год.
Фото: https://vk.com/officialannasedokova?from=search
Анна Седакова после пластической операции сентябрь 2024 годАнна Седакова после пластической операции сентябрь 2024 год
Анна Седакова после пластической операции сентябрь 2024 год.
Фото: https://vk.com/officialannasedokova?from=search

Снятый рилс показал, насколько изменились черты лица 41-летней певицы, а большая часть фанатов не узнали свою любимицу. Также она сменила свои длинные белокурые локоны на рыжее каре. При этом звезда прокомментировала:

«И испытываю невероятный кайф от того, что теперь меня совсем никто не узнает Я словно абсолютно новый человек».
Анна Седакова фотоАнна Седакова фото
Анна Седакова фото.
Фото: https://vk.com/officialannasedokova?from=search

Подписчики странички в соцсетях в основной массе негативно отнеслись к преображению Анны:

Что-то Аня на себя не похожа, от слова — совсем.
Вообще не Седакова
Анечка… Что ты, с собой сделала.
А где Анна Седакова?! Какая-то другая совсем девушка
Господи…какой кошмар
У неё теперь постоянно какое-то удивленное выражение лица

Многие из поклонников даже провели собственное расследование, чтобы узнать что же она сделала со своей внешностью:

Взгляд удивленный, как будто кожу перетянули сильно, ну возможно отеки, дальше может лучше будет
блефаропластику, скорее всего, сделала
она сделала эндоскопический лифтинг
Анна Седакова после пластической операцииАнна Седакова после пластической операции
Анна Седакова после пластической операции.
Фото: https://vk.com/officialannasedokova?from=search

Напомним, что отношения певицы и спортсмена начались со скандала. Янис ушел к Седаковой от жены, которая только родила ребенка. В 2020 году новоиспеченная пара отпраздновала свадьбу, но из семейного гнезда так и сыпались конфликты, свидетелями которых не редко были подписчики.

После бракосочетания карьера Яниса резко пошла вниз и он лишился дохода, так как клуб «Химки» не заключил с ним контракт. Фактически, добытчицей в семье была только Анна, которая занимается бизнесом. В последнее время Седакова и Тимма жили раздельно. Баскетболист уехал в Америку играть в клубе.

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