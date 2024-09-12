После третьего развода Седакова полностью изменила лицо и имидж

Posted 12 сентября, 10:37
Published 12 сентября, 10:37
Modified 12 сентября, 11:25
Updated 12 сентября, 11:25
Анна Седакова сразила своих поклонников наповал сразу двумя грандиозными новостями из личной жизни. Во-первых, она публично призналась в том, что развелась со своим третьим мужем Янисом Тиммой. Но громом после ясного неба стала новость о кардинальных внешних изменениях.
«Говорят, что женщина становится красивее после развода», — подписала Седакова под новым видео.
Снятый рилс показал, насколько изменились черты лица 41-летней певицы, а большая часть фанатов не узнали свою любимицу. Также она сменила свои длинные белокурые локоны на рыжее каре. При этом звезда прокомментировала:
«И испытываю невероятный кайф от того, что теперь меня совсем никто не узнает Я словно абсолютно новый человек».
Подписчики странички в соцсетях в основной массе негативно отнеслись к преображению Анны:
Что-то Аня на себя не похожа, от слова — совсем.
Вообще не Седакова
Анечка… Что ты, с собой сделала.
А где Анна Седакова?! Какая-то другая совсем девушка
Господи…какой кошмар
У неё теперь постоянно какое-то удивленное выражение лица
Многие из поклонников даже провели собственное расследование, чтобы узнать что же она сделала со своей внешностью:
Взгляд удивленный, как будто кожу перетянули сильно, ну возможно отеки, дальше может лучше будет
блефаропластику, скорее всего, сделала
она сделала эндоскопический лифтинг
Напомним, что отношения певицы и спортсмена начались со скандала. Янис ушел к Седаковой от жены, которая только родила ребенка. В 2020 году новоиспеченная пара отпраздновала свадьбу, но из семейного гнезда так и сыпались конфликты, свидетелями которых не редко были подписчики.
После бракосочетания карьера Яниса резко пошла вниз и он лишился дохода, так как клуб «Химки» не заключил с ним контракт. Фактически, добытчицей в семье была только Анна, которая занимается бизнесом. В последнее время Седакова и Тимма жили раздельно. Баскетболист уехал в Америку играть в клубе.
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