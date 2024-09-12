После третьего развода Седакова полностью изменила лицо и имидж

После бракосочетания карьера Яниса резко пошла вниз и он лишился дохода, так как клуб «Химки» не заключил с ним контракт. Фактически, добытчицей в семье была только Анна, которая занимается бизнесом. В последнее время Седакова и Тимма жили раздельно. Баскетболист уехал в Америку играть в клубе.