Полный провал: Леди Гага не может поехать с мировое турне, чтобы представить новый альбом

Posted 25 октября, 12:17
Published 25 октября, 12:17
Modified 25 октября, 12:19
Updated 25 октября, 12:19
Как сообщает Dailymail 38-летняя поп-звезда планировала в 2025 году отправиться в тур по всему миру в честь выхода своего седбмого альбома.
Но поскольку другие известные артисты, такие как Oasis, Бейонсе, Coldplay, Дуа Липа и Брюс Спрингстин в этом же году запланировали масштабные концерты на крупнейших концертных площадках, свободных дат не осталось. Из-за этого Леди Гага была вынуждена перенести свой тур на 2026 год.
Напомним, осенью этого года в прокат вышел фильм «Джокер: Folie à Deux», в котором Леди Гага сыграла Харли Квинн в паре с Джокером в исполнении Хоакина Феникса. Но продолжение было раскритиковано и стало огромным провалом. Сообщалось, что кинокомпания может потерять от 150 до 200 миллионов долларов, несмотря на заявления инсайдеров студии о том, что оно окупится.