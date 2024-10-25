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Posted 25 октября, 12:17

Published 25 октября, 12:17

Modified 25 октября, 12:19

Updated 25 октября, 12:19

Леди Гага столкнулась с провалом своего мирового турне

Полный провал: Леди Гага не может поехать с мировое турне, чтобы представить новый альбом

25 октября 2024, 12:17
Фото: социальные сети
Леди Гага столкнулась с провалом своего мирового турне
Суперзвезда вынуждена отложить свой самый долгожданный тур из-за других звезд, которые заняли ее место.

Как сообщает Dailymail 38-летняя поп-звезда планировала в 2025 году отправиться в тур по всему миру в честь выхода своего седбмого альбома.

Но поскольку другие известные артисты, такие как Oasis, Бейонсе, Coldplay, Дуа Липа и Брюс Спрингстин в этом же году запланировали масштабные концерты на крупнейших концертных площадках, свободных дат не осталось. Из-за этого Леди Гага была вынуждена перенести свой тур на 2026 год.

Напомним, осенью этого года в прокат вышел фильм «Джокер: Folie à Deux», в котором Леди Гага сыграла Харли Квинн в паре с Джокером в исполнении Хоакина Феникса. Но продолжение было раскритиковано и стало огромным провалом. Сообщалось, что кинокомпания может потерять от 150 до 200 миллионов долларов, несмотря на заявления инсайдеров студии о том, что оно окупится.

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#Эмилия Шпилева#Знаменитости#Все материалы авторов#Звезды
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