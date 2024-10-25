Полный провал: Леди Гага не может поехать с мировое турне, чтобы представить новый альбом

Напомним, осенью этого года в прокат вышел фильм «Джокер: Folie à Deux», в котором Леди Гага сыграла Харли Квинн в паре с Джокером в исполнении Хоакина Феникса. Но продолжение было раскритиковано и стало огромным провалом. Сообщалось, что кинокомпания может потерять от 150 до 200 миллионов долларов, несмотря на заявления инсайдеров студии о том, что оно окупится.