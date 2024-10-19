Леди Гагу «захейтили» после релиза «Джокер: Безумие на двоих»

Posted 19 октября, 13:59
Published 19 октября, 13:59
Modified 19 октября, 14:01
Updated 19 октября, 14:01
Анонс того, что Леди Гага исполнит роль Харли Квинн, вызвал неоднозначную реакцию задолго до выхода фильма. Харли Квинн — персонаж, который уже обрёл широкую популярность в киновселенной, и многие зрители привыкли видеть в этой роли Марго Робби, которая за несколько лет успела стать неотъемлемой частью образа сумасшедшей возлюбленной Джокера. Поэтому замена актрисы вызвала у фанатов вопросы и сомнения, сообщает CBR.
Однако основной претензией стало то, что новый фильм о Джокере стал мюзиклом, и многие обвиняют Леди Гагу именно в том, что её участие повлияло на это решение. Певица, получившая признание за свои вокальные способности, попала под удар за тот факт, что фильм включал музыкальные номера. Но важно отметить, что решение о жанре принимали не актёры, а режиссёр Тодд Филлипс и Хоакин Феникс — исполнитель роли Джокера, который, как и в первом фильме, активно участвовал в создании образов и концепции фильма.
Социальные сети стали главным полем боя для обсуждения фильма. Критика обрушилась на Леди Гагу уже в первые дни после выхода картины.
Недовольные зрители не стеснялись в выражениях. Пользователи оставляли следующие комментарии «ты худшая актриса на свете», «единственное, что портит этот фильм, — это твоё участие». Эти комментарии демонстрируют, насколько сильно недовольство зрителей было связано с выбором певицы на главную роль.
Многие критики утверждают, что фильм утратил свой уникальный психологический настрой первого фильма. В то время как первый «Джокер» был отмечен за глубокую драму и реалистичный взгляд на жизнь персонажа, новый фильм с музыкальными номерами показался некоторым зрителям менее серьёзным и даже неуместным.
Несмотря на критику, у Леди Гаги также есть многочисленные поклонники, которые стали на её защиту. Многие зрители считают, что её участие в фильме не является причиной его неудачи.
К примеру, некоторые пользователи пишут:
— Ребята, это не её вина, что фильм получился плохим.
Поклонники артистки уверены, что она справилась со своей ролью и смогла привнести нечто новое в образ Харли Квинн.
Поддерживающие комментарии также касаются и музыкальной части фильма. Многие считают, что Леди Гага, как певица с мощным вокалом и уже получившая признание как актриса за фильм «Звезда родилась», справилась с задачей. Например, её преданные фанаты утверждают, что именно музыкальные номера помогли сделать фильм более живым и эмоциональным.
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