Леди Гагу «захейтили» после релиза «Джокер: Безумие на двоих»

Однако основной претензией стало то, что новый фильм о Джокере стал мюзиклом, и многие обвиняют Леди Гагу именно в том, что её участие повлияло на это решение. Певица, получившая признание за свои вокальные способности, попала под удар за тот факт, что фильм включал музыкальные номера. Но важно отметить, что решение о жанре принимали не актёры, а режиссёр Тодд Филлипс и Хоакин Феникс — исполнитель роли Джокера, который, как и в первом фильме, активно участвовал в создании образов и концепции фильма.