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Posted 19 октября, 13:59

Published 19 октября, 13:59

Modified 19 октября, 14:01

Updated 19 октября, 14:01

Леди Гагу «захейтили» после релиза «Джокер: Безумие на двоих»

Леди Гагу «захейтили» после релиза «Джокер: Безумие на двоих»

19 октября 2024, 13:59
Фото: Изображение Midjourney
Леди Гагу «захейтили» после релиза «Джокер: Безумие на двоих»
Недавний выход продолжения популярного фильма «Джокер» вызвал бурю обсуждений и споров в социальных сетях. В центре внимания оказалась Леди Гага, чье участие в проекте породило волну негодования и недовольства среди зрителей. Но что именно вызвало такие эмоции и действительно ли виновата певица?

Анонс того, что Леди Гага исполнит роль Харли Квинн, вызвал неоднозначную реакцию задолго до выхода фильма. Харли Квинн — персонаж, который уже обрёл широкую популярность в киновселенной, и многие зрители привыкли видеть в этой роли Марго Робби, которая за несколько лет успела стать неотъемлемой частью образа сумасшедшей возлюбленной Джокера. Поэтому замена актрисы вызвала у фанатов вопросы и сомнения, сообщает CBR.

Однако основной претензией стало то, что новый фильм о Джокере стал мюзиклом, и многие обвиняют Леди Гагу именно в том, что её участие повлияло на это решение. Певица, получившая признание за свои вокальные способности, попала под удар за тот факт, что фильм включал музыкальные номера. Но важно отметить, что решение о жанре принимали не актёры, а режиссёр Тодд Филлипс и Хоакин Феникс — исполнитель роли Джокера, который, как и в первом фильме, активно участвовал в создании образов и концепции фильма.

Реакция интернета

Социальные сети стали главным полем боя для обсуждения фильма. Критика обрушилась на Леди Гагу уже в первые дни после выхода картины.

Недовольные зрители не стеснялись в выражениях. Пользователи оставляли следующие комментарии «ты худшая актриса на свете», «единственное, что портит этот фильм, — это твоё участие». Эти комментарии демонстрируют, насколько сильно недовольство зрителей было связано с выбором певицы на главную роль.

Реакция интернетаРеакция интернета
Реакция интернета. Фото: Изображение Midjourney

Многие критики утверждают, что фильм утратил свой уникальный психологический настрой первого фильма. В то время как первый «Джокер» был отмечен за глубокую драму и реалистичный взгляд на жизнь персонажа, новый фильм с музыкальными номерами показался некоторым зрителям менее серьёзным и даже неуместным.

Защита Леди Гаги

Несмотря на критику, у Леди Гаги также есть многочисленные поклонники, которые стали на её защиту. Многие зрители считают, что её участие в фильме не является причиной его неудачи.

К примеру, некоторые пользователи пишут:

— Ребята, это не её вина, что фильм получился плохим.

Поклонники артистки уверены, что она справилась со своей ролью и смогла привнести нечто новое в образ Харли Квинн.

Поддерживающие комментарии также касаются и музыкальной части фильма. Многие считают, что Леди Гага, как певица с мощным вокалом и уже получившая признание как актриса за фильм «Звезда родилась», справилась с задачей. Например, её преданные фанаты утверждают, что именно музыкальные номера помогли сделать фильм более живым и эмоциональным.

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