Певица Катя Лель заявила, что инициатором развода стала она сама

Posted 18 октября, 17:41
Published 18 октября, 17:41
Modified 18 октября, 17:45
Updated 18 октября, 17:45
«Конечно, этим решением я изменила всю свою жизнь. И не подумайте, что мне было тяжело отпустить человека», — сказала она.
Как информирует gazeta.ru, она отметила, что решение о расторжении брака стало для неё настоящим испытанием, так как они с мужем прожили в браке восемнадцать лет.
Их путь начался на музыкальном мероприятии, а в 2008 году они официально оформили свои отношения. Из восемнадцати лет совместной жизни пятнадцать они прожили в статусе семьи, за это время у них родилась дочь Эмилия, появившаяся на свет примерно через год после свадьбы. В декабре 2023 года появилась информация о завершении их брака. Катя также добавила, что главной причиной расставания стало отсутствие доверия между партнёрами.