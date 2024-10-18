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Posted 18 октября, 17:41

Published 18 октября, 17:41

Modified 18 октября, 17:45

Updated 18 октября, 17:45

Катя Лель

Певица Катя Лель заявила, что инициатором развода стала она сама

18 октября 2024, 17:41
Фото: vk.com/katyalelofficial
Катя Лель
Российская исполнительница Катя Лель (настоящее имя Екатерина Чупринина) рассказала о своих эмоциях, связанных с разрывом с Игорем Кузнецовым.

«Конечно, этим решением я изменила всю свою жизнь. И не подумайте, что мне было тяжело отпустить человека», — сказала она.

Как информирует gazeta.ru, она отметила, что решение о расторжении брака стало для неё настоящим испытанием, так как они с мужем прожили в браке восемнадцать лет.

Их путь начался на музыкальном мероприятии, а в 2008 году они официально оформили свои отношения. Из восемнадцати лет совместной жизни пятнадцать они прожили в статусе семьи, за это время у них родилась дочь Эмилия, появившаяся на свет примерно через год после свадьбы. В декабре 2023 года появилась информация о завершении их брака. Катя также добавила, что главной причиной расставания стало отсутствие доверия между партнёрами.

#Вадим Назаров#Знаменитости#Развод#Певица
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