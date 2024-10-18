Певица Катя Лель заявила, что инициатором развода стала она сама

Их путь начался на музыкальном мероприятии, а в 2008 году они официально оформили свои отношения. Из восемнадцати лет совместной жизни пятнадцать они прожили в статусе семьи, за это время у них родилась дочь Эмилия, появившаяся на свет примерно через год после свадьбы. В декабре 2023 года появилась информация о завершении их брака. Катя также добавила, что главной причиной расставания стало отсутствие доверия между партнёрами.