Саша Зверева винила себя в том, что оставила детей ради шоу «Звезды в джунглях»

Звезда осталась недовольна теми членами своей команды, которые удивлялись ее пищевым предпочтением и расценивали это как слабость. В целом же она успешно нашла общий язык с коллективом, подчеркнув, что как часть большой семьи она привыкла уживаться и подстраиваться, не разжигая конфликтов. Артистка заявила, что составила эмоциональный портрет каждого живущего рядом с ней участника.