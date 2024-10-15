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Posted 15 октября, 17:37

Published 15 октября, 17:37

Modified 15 октября, 17:49

Updated 15 октября, 17:49

Саша Зверева

Саша Зверева винила себя в том, что оставила детей ради шоу «Звезды в джунглях»

15 октября 2024, 17:37
Фото: Соцсети
Саша Зверева
Бывшая солистка поп-коллектива «Демо» рассказала о своем опыте участия в проекте «Звезды в джунглях». Она поделилась с изданием «СтарХит», что согласилась на съемки в реалити-шоу с большим трудом. Артистка буквально внутреннее рыдала и раскаивалась из-за того, что оставила семью ради такой авантюры.

Как сообщает www.gazeta.ru, для певицы наиболее сложным во время проекта стало ожидание следующего дня и испытаний, которые должны проходить участники.

Звезда осталась недовольна теми членами своей команды, которые удивлялись ее пищевым предпочтением и расценивали это как слабость. В целом же она успешно нашла общий язык с коллективом, подчеркнув, что как часть большой семьи она привыкла уживаться и подстраиваться, не разжигая конфликтов. Артистка заявила, что составила эмоциональный портрет каждого живущего рядом с ней участника.

Саша Зверева переехала в США девять лет назад — после того, как развелась с отцом среднего сына Дмитрием Алмазовым. Всего у знаменитости четверо детей.

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#Марина Никишина#Дети#Знаменитости#Семья#Певица
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