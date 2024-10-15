Саша Зверева винила себя в том, что оставила детей ради шоу «Звезды в джунглях»

Posted 15 октября, 17:37
Published 15 октября, 17:37
Modified 15 октября, 17:49
Updated 15 октября, 17:49
Как сообщает www.gazeta.ru, для певицы наиболее сложным во время проекта стало ожидание следующего дня и испытаний, которые должны проходить участники.
Звезда осталась недовольна теми членами своей команды, которые удивлялись ее пищевым предпочтением и расценивали это как слабость. В целом же она успешно нашла общий язык с коллективом, подчеркнув, что как часть большой семьи она привыкла уживаться и подстраиваться, не разжигая конфликтов. Артистка заявила, что составила эмоциональный портрет каждого живущего рядом с ней участника.
Саша Зверева переехала в США девять лет назад — после того, как развелась с отцом среднего сына Дмитрием Алмазовым. Всего у знаменитости четверо детей.