Хотите узнать о детях Киры Найтли?

В частности, девочка произнесла свое первое ругательство в ночь, когда Дональд Трамп победил на президентских выборах в США в 2016 году. Второй раз Эди нецензурно выразилась после того, как ее отец чуть не разбил машину. При этом оба раза слово было сказано с высокой долей детской непосредственности, что и вызвало улыбку родителей.