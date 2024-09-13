Хотите узнать о детях Киры Найтли?

Posted 13 сентября, 16:58
Published 13 сентября, 16:58
Modified 13 сентября, 17:04
Updated 13 сентября, 17:04
Актриса и ее супруг Джеймс Райтон впервые стали родителями в 2015 году, когда у них родилась дочь Эди. В 2019 году у них появилась вторая дочь, Делайла.
Хотя Найтли держит своих детей подальше от внимания, все же она иногда говорит о своих детях в интервью.
«Любовь — это нечто удивительное», — сказала она Elle об эмоциях, которые приходят с материнством. «Это очень первобытная любовь. Это совершенно необычно».
Два года назад актриса рассказала, что хочет в будущем отдать Эди и Делайле наряды, которые она носила на протяжении карьеры. В частности, речь идет об эксклюзивных вещах от бренда Chanel, с которым актриса давно сотрудничает.
«Она великолепна во всех отношениях. Она, очевидно, гений и, очевидно, лучший ребенок во всем мире. И очень хорошо сложена», — рассказала Найтли журналу PEOPLE о своей старшей дочери.
Личность Эди проявилась с самого раннего возраста, и она совершила несколько поступков, которые заставили ее родителей посмеяться.
В частности, девочка произнесла свое первое ругательство в ночь, когда Дональд Трамп победил на президентских выборах в США в 2016 году. Второй раз Эди нецензурно выразилась после того, как ее отец чуть не разбил машину. При этом оба раза слово было сказано с высокой долей детской непосредственности, что и вызвало улыбку родителей.
Найтли призналась, что Эди не особенно интересуется фильмами, где играла её мама.
«Пару лет назад я снялась в версии „ Щелкунчика», и она действительно пришла со мной на съемочную площадку, когда ей было три года, поэтому я подумала: «О, может быть, в этом году она захочет посмотреть его?» — рассказала она в 2022 году. — «[Но] она сказала: „Нет“».
«Она совершенно не заинтересована в том, чтобы видеть меня в каком-либо виде на телевидении, что совершенно справедливо», — добавила Найтли. «Я думаю, это очень здорово».
«Она хотела стать дантистом, а теперь, судя по всему, она побывала в зоопарке и хочет стать гориллой. Так что посмотрим», — пошутила актриса в 2018 году. «Я надеюсь на дантиста».
Также недавно стало известно, что у Эди диагностирована дислексия — нарушение обучаемости.
Делайла с раннего возраста стремилась к исследованиям, поскольку, как объяснила Найтли, малышка начала ходить задолго до своего первого дня рождения.
«Начался карантин, когда ей было около шести месяцев, так что у нее была очень странная жизнь», — рассказала Найтли.
Старшая дочь много бегала вокруг своей младшей сестры, потому что из дома было выходить нельзя, добавила актриса.
«Ребенок, который, как я думала, будет [сидеть] и за которым будет очень легко ухаживать, в 9 месяцев, просто решил встать и начать ходить», — поделилась она.
«Если бы мы не были заперты, я бы подумала: „Ого, мой ребенок — гений!“ А так я просто подумала: „Сядь… Мы к этому не готовы“, — пошутила Найтли.
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