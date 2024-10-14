Анна Хилькевич почувствовала себя плохой матерью после рождения третьего ребенка

Posted 14 октября, 18:29
Published 14 октября, 18:29
Modified 14 октября, 18:34
Updated 14 октября, 18:34
Однако она пытается работать над собой.
Как сообщает www.gazeta.ru, артистка старается изменить свое поведение по отношению к старшим детям в лучшую сторону.
17 сентября 37-летняя актриса стала мамой в третий раз. Оливия при рождении весила 3,8 кг и была ростом 55 см. Отцом трех дочерей Хилькевич является предприниматель Артур Волков.
Роды длились 28 часов. Молодая мать рассказала, что осложнения были, но все же она смогла родить естественным путем.
Анна состоит в браке с Волковым с 2015 года. Тогда же она родила и дочь Арианну, а еще через три года — дочь Машу, которой теперь решили поменять имя на Анну-Марию.