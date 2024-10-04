Сын Джона Бон Джови Джейк: личная жизнь, карьера, увлечения

Posted 4 октября, 19:13
Published 4 октября, 19:13
Modified 4 октября, 19:20
Updated 4 октября, 19:20
Дети Джона Бон Джови выросли вне поля зрения общественности. Это — намеренное решение их знаменитого отца, о чем он рассказал журналистам ещё в 2021 году.
«Атрибуты рок-звездности никогда не были частью моего дома… Мои дети не совсем понимали, чем я занимаюсь», — рассказал музыкант.
Чем увлечен его средний сын Джейк, которому сейчас 22 года? Пошел ли он по стопам отца?
Джейк в школе серьезно занимался футболом.
В 2018 году он помог спланировать забастовку в своей школе, в которой приняли участие 400 учеников, в ответ на стрельбу во Флориде. Участники протеста призывали к ужесточению контроля за оружием и созданию более безопасной среды для учеников.
Джейк рассказал журналистам, что он занял активную общественную позицию благодаря своей семье — в первую очередь, отцу.
В 2024 году Джейк дебютировал в фильме «Рок-бездна». Он также снялся в комедии «Возлюбленные».
«Джейк просто выводит игру на уровень, который не только кажется подлинным и реальным, но и кажется, что он занимается этим уже давно», — сказал режиссер «Рок-бездны» Тодд Такер в промо-ролике к фильму.
Слухи о том, что Джейк и британская актриса и модель Милли Бобби Браун состоят в романтических отношениях, впервые появились в 2021 году.
Через два года Браун объявила об их помолвке. Она опубликовала в соцсетях черно-белую фотографию, на которой она с бриллиантовым кольцом обнимает Джейка, и подписала ее: «Я люблю тебя уже три лета, милый, я хочу их все».
Джейк и Милли поженились в мае 2024 года.
Недавно Браун рассказала, что они с Джейком сблизились благодаря общему увлечению — дайвингу. Юноша использовал их любимое хобби, чтобы сделать возлюбленной предложение.
Актриса добавила, что в тот день Джейк отвел ее на их обычное место для дайвинга. Проплыв много метров, он вручил ей ракушку.
«Я переворачиваю ее, а там — кольцо», — сказала Браун. «И он надевает кольцо мне на руку».
Джон Бон Джови с самого начала поддерживал отношения Джейка и Милли. Во время выступления на одной из радиостанций рокер поделился советом для молодоженов.
«Расти вместе — это мудро. Я думаю, что все мои дети нашли людей, с которыми… они могут расти вместе, и они все нам нравятся».
Музыкант, характеризуя отношения Джейка и Милли, продолжил:
«Это — ускоренная версия того, что я пережил 40 лет назад, и я думаю, что при поддержке семьи у них все будет отлично».
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