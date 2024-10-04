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Posted 4 октября, 19:13

Published 4 октября, 19:13

Modified 4 октября, 19:20

Updated 4 октября, 19:20

Джейк Бонджови и Джон Бон Джови

Сын Джона Бон Джови Джейк: личная жизнь, карьера, увлечения

4 октября 2024, 19:13
Фото: Димитриос Камбурис. Getty
Джейк Бонджови и Джон Бон Джови
«Моя жизнь гораздо более нормальна, чем можно себе представить», — рассказал как-то знаменитый рокер Джон Бон Джови. Его жизнь действительно в корне отличается от стереотипов. У музыканта с супругой Доротеей — крепкая семья, они воспитали троих сыновей и дочь, которыми по праву гордятся.

Дети Джона Бон Джови выросли вне поля зрения общественности. Это — намеренное решение их знаменитого отца, о чем он рассказал журналистам ещё в 2021 году.

«Атрибуты рок-звездности никогда не были частью моего дома… Мои дети не совсем понимали, чем я занимаюсь», — рассказал музыкант.

Чем увлечен его средний сын Джейк, которому сейчас 22 года? Пошел ли он по стопам отца?

Он — организатор школьной забастовки

Джейк в школе серьезно занимался футболом.

В 2018 году он помог спланировать забастовку в своей школе, в которой приняли участие 400 учеников, в ответ на стрельбу во Флориде. Участники протеста призывали к ужесточению контроля за оружием и созданию более безопасной среды для учеников.

Джейк БонджовиДжейк Бонджови
Джейк Бонджови. Фото: Соцсети

Джейк рассказал журналистам, что он занял активную общественную позицию благодаря своей семье — в первую очередь, отцу.

Он — актер

В 2024 году Джейк дебютировал в фильме «Рок-бездна». Он также снялся в комедии «Возлюбленные».

«Джейк просто выводит игру на уровень, который не только кажется подлинным и реальным, но и кажется, что он занимается этим уже давно», — сказал режиссер «Рок-бездны» Тодд Такер в промо-ролике к фильму.
Джейк Бонджови на показе мод Tom Ford в Милане 22 февраля 2024 годаДжейк Бонджови на показе мод Tom Ford в Милане 22 февраля 2024 года
Джейк Бонджови на показе мод Tom Ford в Милане 22 февраля 2024 года. Фото: Витторио Зунино Челотто. Getty

Он женат

Слухи о том, что Джейк и британская актриса и модель Милли Бобби Браун состоят в романтических отношениях, впервые появились в 2021 году.

Через два года Браун объявила об их помолвке. Она опубликовала в соцсетях черно-белую фотографию, на которой она с бриллиантовым кольцом обнимает Джейка, и подписала ее: «Я люблю тебя уже три лета, милый, я хочу их все».

Джейк Бонджови и Милли Бобби БраунДжейк Бонджови и Милли Бобби Браун
Джейк Бонджови и Милли Бобби Браун. Фото: Джо Махер. Getty

Джейк и Милли поженились в мае 2024 года.

Он — романтик и дайвер

Недавно Браун рассказала, что они с Джейком сблизились благодаря общему увлечению — дайвингу. Юноша использовал их любимое хобби, чтобы сделать возлюбленной предложение.

Актриса добавила, что в тот день Джейк отвел ее на их обычное место для дайвинга. Проплыв много метров, он вручил ей ракушку.

«Я переворачиваю ее, а там — кольцо», — сказала Браун. «И он надевает кольцо мне на руку».
Милли Бобби Браун и Джейк БонджовиМилли Бобби Браун и Джейк Бонджови
Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови. Фото: Соцсети

Он получил благословение отца на свадьбу

Джон Бон Джови с самого начала поддерживал отношения Джейка и Милли. Во время выступления на одной из радиостанций рокер поделился советом для молодоженов.

«Расти вместе — это мудро. Я думаю, что все мои дети нашли людей, с которыми… они могут расти вместе, и они все нам нравятся».

Музыкант, характеризуя отношения Джейка и Милли, продолжил:

«Это — ускоренная версия того, что я пережил 40 лет назад, и я думаю, что при поддержке семьи у них все будет отлично».
Джейк Бонджови, Милли Бобби Браун, Доротея Херли и Джон Бон ДжовиДжейк Бонджови, Милли Бобби Браун, Доротея Херли и Джон Бон Джови
Джейк Бонджови, Милли Бобби Браун, Доротея Херли и Джон Бон Джови. Фото: Димитриос Камбурис. Getty
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