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Posted 14 октября, 11:33

Published 14 октября, 11:33

Modified 14 октября, 11:36

Updated 14 октября, 11:36

Селена Гомес в Лондоне в двух образах, 11 октября

Селена Гомес показала два ослепительных красных наряда за один вечер

14 октября 2024, 11:33
Фото: Карвай Тан/WireImage; Рики Виджил М/Джастин Э. Палмер/GC Images
Селена Гомес в Лондоне в двух образах, 11 октября
32-летняя певица и актриса Селена Гомес выбрала два ослепительных красных наряда для премьеры последнего фильма со своим участием «Эмилия Перес» на Лондонском кинофестивале.

Первый образ — платье в пол от Oscar De La Renta с эффектным бантом на талии и пышной юбкой. Она дополнила наряд серебряным ожерельем и несколькими серебряными кольцами. Волосы Гомес собрала в высокий хвост, обрамляя лицо двумя густыми прядями, пишет PEOPLE.

Селена Гомес на Лондонском кинофестивалеСелена Гомес на Лондонском кинофестивале
Селена Гомес на Лондонском кинофестивале. Фото: Самир Хусейн. WireImage

На мероприятии актриса позировала вместе со своими коллегами по фильму: Зои Салданья, Карлой Софией Гаскон и Адрианой Пас, а также режиссером фильма Жаком Одиаром.

Гомес также сфотографировали на показе фильма в отеле Ham Yard еще в одном ярком красном образе. Для этого мероприятия актриса выбрала облегающее красное платье с открытыми плечами, которое она дополнила парой туфлей в тон. Украшения и прическу она оставила прежними.

Селена Гомес на Лондонском кинофестивалеСелена Гомес на Лондонском кинофестивале
Селена Гомес на Лондонском кинофестивале. Фото: Рики Виджил М/Джастин Э. Палмер/GC Images

На следующий день после показа Гомес надела темный наряд, чтобы посетить еще одно мероприятие в отеле Ham Yard. Образ состоял из темно-серого брючного костюма с большим блейзером, который Гомес дополнила черным топом и черным поясом.

Селена Гомес, 12 октябряСелена Гомес, 12 октября
Селена Гомес, 12 октября. Фото: Скотт Гарфитт/Deadline — Getty

Фильм-мюзикл «Эмилия Перес» впервые был представлен на Каннском кинофестивале в мае, где завоевал две награды.

В синопсисе фильма говорится: «Благодаря освобождающим песням и танцам, а также смелым визуальным эффектам эта одиссея прослеживает путь четырех замечательных женщин в Мексике, каждая из которых стремится к своему собственному счастью».

На кинофестивале в Торонто в сентябре Гомес рассказала о своей героине Джесси Дель Монте, описав сходство между собой и женщиной, которую она играет.

«На самом деле это было очень интересно, потому что в конечном итоге мне удалось создать персонажа, очень похожего на меня», — сказала она.

«Эмилия Перес» выйдет в кинотеатрах 1 ноября.

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