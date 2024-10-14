Селена Гомес показала два ослепительных красных наряда за один вечер

Posted 14 октября, 11:33
Published 14 октября, 11:33
Modified 14 октября, 11:36
Updated 14 октября, 11:36
Первый образ — платье в пол от Oscar De La Renta с эффектным бантом на талии и пышной юбкой. Она дополнила наряд серебряным ожерельем и несколькими серебряными кольцами. Волосы Гомес собрала в высокий хвост, обрамляя лицо двумя густыми прядями, пишет PEOPLE.
На мероприятии актриса позировала вместе со своими коллегами по фильму: Зои Салданья, Карлой Софией Гаскон и Адрианой Пас, а также режиссером фильма Жаком Одиаром.
Гомес также сфотографировали на показе фильма в отеле Ham Yard еще в одном ярком красном образе. Для этого мероприятия актриса выбрала облегающее красное платье с открытыми плечами, которое она дополнила парой туфлей в тон. Украшения и прическу она оставила прежними.
На следующий день после показа Гомес надела темный наряд, чтобы посетить еще одно мероприятие в отеле Ham Yard. Образ состоял из темно-серого брючного костюма с большим блейзером, который Гомес дополнила черным топом и черным поясом.
Фильм-мюзикл «Эмилия Перес» впервые был представлен на Каннском кинофестивале в мае, где завоевал две награды.
В синопсисе фильма говорится: «Благодаря освобождающим песням и танцам, а также смелым визуальным эффектам эта одиссея прослеживает путь четырех замечательных женщин в Мексике, каждая из которых стремится к своему собственному счастью».
На кинофестивале в Торонто в сентябре Гомес рассказала о своей героине Джесси Дель Монте, описав сходство между собой и женщиной, которую она играет.
«На самом деле это было очень интересно, потому что в конечном итоге мне удалось создать персонажа, очень похожего на меня», — сказала она.
«Эмилия Перес» выйдет в кинотеатрах 1 ноября.