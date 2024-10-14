Селена Гомес показала два ослепительных красных наряда за один вечер

Гомес также сфотографировали на показе фильма в отеле Ham Yard еще в одном ярком красном образе. Для этого мероприятия актриса выбрала облегающее красное платье с открытыми плечами, которое она дополнила парой туфлей в тон. Украшения и прическу она оставила прежними.