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Posted 3 октября, 14:21

Published 3 октября, 14:21

Modified 3 октября, 14:24

Updated 3 октября, 14:24

Фото с показа Victoria's Secret

Знаменитый показ мод Victoria's Secret возвращается после 5 лет перерыва

3 октября 2024, 14:21
Фото: Getty
Фото с показа Victoria's Secret
Спустя пять лет показ мод Victoria's Secret снова возвращается. В нем примут участие ведущие супермодели, а также звезды эстрады.

Показ мод, на котором будут представлены последние модели бренда нижнего белья, одежды и косметики, снова состоится в Нью-Йорке. Мероприятие намечено на 15 октября, пишет the-sun.com.

Объявляя о грандиозном возвращении модного показа, Victoria's Secret опубликовала в соцсетях сообщение: «Показ мод Victoria's Secret ВЕРНУЛСЯ и отразит то, кем мы являемся сегодня».

Организаторы шоу уверяют, что поклонники не будут разочарованы составом супермоделей, которые выйдут на подиум в знаменитых крыльях ангелов Victoria's Secret.

Ведущими моделями будут легендарные Тайра Бэнкс и Джиджи Хадид.

Они обе намекнули на свое участие в шоу в видеоролике для бренда нижнего белья.

Модели ранее принимали участие в показе мод Victoria's Secret. Тайра Бэнкс была «ангелом» на девяти показах с 90-х годов, а Джиджи Хадид трижды выходила на подиум для этого ритейлера.

Другие подтвержденные супермодели — Имаан Хаммам, Кэндис Свейнпол и Палома Эльсессер. Девин Гарсия, Тейлор Хилл и Майова Николас также продемонстрируют наряды на подиуме.

Первой заявленной эстрадной участницей шоу стала культовая певица Шер.

ШерШер
Шер. Фото: Getty

Объявляя эту новость, Victoria's Secret написали в соцсетях: «Это мир женщин, поэтому понятно, что показ мод не может пройти без самой матери моды — Шер!»

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#Марина Колодкина#Знаменитости#Красота#Мода#Модели
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