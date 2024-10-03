Знаменитый показ мод Victoria's Secret возвращается после 5 лет перерыва

Posted 3 октября, 14:21
Published 3 октября, 14:21
Modified 3 октября, 14:24
Updated 3 октября, 14:24
Показ мод, на котором будут представлены последние модели бренда нижнего белья, одежды и косметики, снова состоится в Нью-Йорке. Мероприятие намечено на 15 октября, пишет the-sun.com.
Объявляя о грандиозном возвращении модного показа, Victoria's Secret опубликовала в соцсетях сообщение: «Показ мод Victoria's Secret ВЕРНУЛСЯ и отразит то, кем мы являемся сегодня».
Организаторы шоу уверяют, что поклонники не будут разочарованы составом супермоделей, которые выйдут на подиум в знаменитых крыльях ангелов Victoria's Secret.
Ведущими моделями будут легендарные Тайра Бэнкс и Джиджи Хадид.
Они обе намекнули на свое участие в шоу в видеоролике для бренда нижнего белья.
Модели ранее принимали участие в показе мод Victoria's Secret. Тайра Бэнкс была «ангелом» на девяти показах с 90-х годов, а Джиджи Хадид трижды выходила на подиум для этого ритейлера.
Другие подтвержденные супермодели — Имаан Хаммам, Кэндис Свейнпол и Палома Эльсессер. Девин Гарсия, Тейлор Хилл и Майова Николас также продемонстрируют наряды на подиуме.
Первой заявленной эстрадной участницей шоу стала культовая певица Шер.
Объявляя эту новость, Victoria's Secret написали в соцсетях: «Это мир женщин, поэтому понятно, что показ мод не может пройти без самой матери моды — Шер!»
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