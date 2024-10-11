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Posted 11 октября, 18:06

Published 11 октября, 18:06

Modified 11 октября, 18:11

Updated 11 октября, 18:11

Деми Мур

Оцените великолепный деловой образ Деми Мур

11 октября 2024, 18:06
Фото: Майкл Ковач. Getty
Деми Мур
Деми Мур в очередной раз подтвердила свой статус одной из самых стильных голливудских звезд на осеннем благотворительном вечере киношколы Ghetto Film School.

Актриса была почетной гостьей мероприятия. Как пишет PEOPLE, образ кинозвезды был создан ее коллегой Брэдом Горески.

61-летняя Деми Мур выглядела невероятно элегантно в свободном чёрном пиджаке в тонкую полоску и чёрных брюках такого же тона. Она дополнила образ белой рубашкой и туфлями телесного цвета.

Актриса надела большие очки в круглой оправе и распустила волосы в свободные волны. Для макияжа Мур выбрала темно-розовую помаду и румяна в тон.

Деми МурДеми Мур
Деми Мур. Фото: Майкл Ковач. Getty

Выступая на сцене на благотворительном вечере, Деми Мур сказала несколько слов зрителям.

«Я — выпускница университета, где учат притворяться», — игриво отметила она. «Я вспоминаю моменты в моей карьере… моменты, когда люди верили в меня больше, чем я сама могла поверить в себя. Это дало мне возможность сделать еще один шаг вперед», — поделилась актриса.
«Не прекращайте выходить из зоны комфорта. Потому что, когда вы пытаетесь играть наверняка, вы никогда не победите… Принимайте и празднуйте свои неудачи, потому что они станут вашими величайшими дарами. Они покажут вам, куда вы хотите идти», — сказала Мур присутствующим на мероприятии студентам.
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