Оцените великолепный деловой образ Деми Мур

Posted 11 октября, 18:06
Published 11 октября, 18:06
Modified 11 октября, 18:11
Updated 11 октября, 18:11
Актриса была почетной гостьей мероприятия. Как пишет PEOPLE, образ кинозвезды был создан ее коллегой Брэдом Горески.
61-летняя Деми Мур выглядела невероятно элегантно в свободном чёрном пиджаке в тонкую полоску и чёрных брюках такого же тона. Она дополнила образ белой рубашкой и туфлями телесного цвета.
Актриса надела большие очки в круглой оправе и распустила волосы в свободные волны. Для макияжа Мур выбрала темно-розовую помаду и румяна в тон.
Выступая на сцене на благотворительном вечере, Деми Мур сказала несколько слов зрителям.
«Я — выпускница университета, где учат притворяться», — игриво отметила она. «Я вспоминаю моменты в моей карьере… моменты, когда люди верили в меня больше, чем я сама могла поверить в себя. Это дало мне возможность сделать еще один шаг вперед», — поделилась актриса.
«Не прекращайте выходить из зоны комфорта. Потому что, когда вы пытаетесь играть наверняка, вы никогда не победите… Принимайте и празднуйте свои неудачи, потому что они станут вашими величайшими дарами. Они покажут вам, куда вы хотите идти», — сказала Мур присутствующим на мероприятии студентам.