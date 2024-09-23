Деми Мур ездила на велосипеде по 100 км в день, чтобы прийти в форму после родов

Как сообщает www.gazeta.ru, в тот период жизни звезда проживала в Калифорнии в браке с Брюсом Уиллисом и ежедневно ездила на велосипеде по 100 км в день. Актриса была уверена, что такая серьезная нагрузка позволит ей поскорее прийти в форму после беременности и родов. Мур приходилось совершать велопрогулки до площадки, где снималась кинокартина «Непристойное предложение», и обратно.