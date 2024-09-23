Деми Мур ездила на велосипеде по 100 км в день, чтобы прийти в форму после родов

Posted 23 сентября, 19:47
Published 23 сентября, 19:47
Modified 23 сентября, 19:56
Updated 23 сентября, 19:56
Сейчас она называет цель моментально похудеть после рождения ребенка унизительной, но в начале 90-х у знаменитости были довольно нереалистичные ожидания относительно послеродового состояния своего тела.
Как сообщает www.gazeta.ru, в тот период жизни звезда проживала в Калифорнии в браке с Брюсом Уиллисом и ежедневно ездила на велосипеде по 100 км в день. Актриса была уверена, что такая серьезная нагрузка позволит ей поскорее прийти в форму после беременности и родов. Мур приходилось совершать велопрогулки до площадки, где снималась кинокартина «Непристойное предложение», и обратно.
Знаменитость рассказывает, что она ночами напролет кормила дочь, а еще до наступления рассвета отправлялась в поездку на велосипеде до студии Paramount, где ежедневно снималась по 12 часов.
Сейчас артистка вспоминает, что получала множество неловких и унизительных советов по похудению, к которым в тот период жизни относилась слишком серьезно. Теперь же такие попытки привести себя в предродовую физическую форму кажутся безумными и опасными для здоровья.
В браке с «крепким орешком» у Деми родились наследницы Румер, Скаут и Таллула. С 2000 года одна из наиболее ярких голливудских пар уже не вместе, однако до сих пор Мур общается с экс-супругом и на данный момент оказывает ему поддержку наряду с новой женой — они вместе противостоят лобно-височной деменции Брюса.
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