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Posted 23 сентября, 19:47

Published 23 сентября, 19:47

Modified 23 сентября, 19:56

Updated 23 сентября, 19:56

Деми Мур

Деми Мур ездила на велосипеде по 100 км в день, чтобы прийти в форму после родов

23 сентября 2024, 19:47
Фото: MSU Studio/Global Look Press
Деми Мур
Актриса Деми Мур дала интервью изданию Page Six, в котором рассказала о своих тяжелых тренировках, изнуряющих организм, после рождения второй дочери Скаут 33 года назад.

Сейчас она называет цель моментально похудеть после рождения ребенка унизительной, но в начале 90-х у знаменитости были довольно нереалистичные ожидания относительно послеродового состояния своего тела.

Как сообщает www.gazeta.ru, в тот период жизни звезда проживала в Калифорнии в браке с Брюсом Уиллисом и ежедневно ездила на велосипеде по 100 км в день. Актриса была уверена, что такая серьезная нагрузка позволит ей поскорее прийти в форму после беременности и родов. Мур приходилось совершать велопрогулки до площадки, где снималась кинокартина «Непристойное предложение», и обратно.

Знаменитость рассказывает, что она ночами напролет кормила дочь, а еще до наступления рассвета отправлялась в поездку на велосипеде до студии Paramount, где ежедневно снималась по 12 часов.

Сейчас артистка вспоминает, что получала множество неловких и унизительных советов по похудению, к которым в тот период жизни относилась слишком серьезно. Теперь же такие попытки привести себя в предродовую физическую форму кажутся безумными и опасными для здоровья.

В браке с «крепким орешком» у Деми родились наследницы Румер, Скаут и Таллула. С 2000 года одна из наиболее ярких голливудских пар уже не вместе, однако до сих пор Мур общается с экс-супругом и на данный момент оказывает ему поддержку наряду с новой женой — они вместе противостоят лобно-височной деменции Брюса.

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#Марина Никишина#Спорт#Знаменитости#Красота#Актриса
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