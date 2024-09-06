Деми Мур шокирована заголовками про «обнаженку» о новом фильме с её участием

В релизе фильма написано, как действует вымышленный препарат: «Он создает другого вас. Нового, более молодого, более красивого, более совершенного вас. И есть только одно правило: вы делите время. Одна неделя для вас. Одна неделя для нового вас. По семь дней на каждого. Идеальный баланс. Легко. Правда? Если вы соблюдаете баланс… что может пойти не так?»