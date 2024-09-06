Деми Мур шокирована заголовками про «обнаженку» о новом фильме с её участием

Posted 6 сентября, 20:05
Published 6 сентября, 20:05
Modified 7 сентября, 05:17
Updated 7 сентября, 05:17
Во время открытия Международного кинофестиваля в Торонто 5 сентября 61-летняя актриса рассказала, что обычно не читает рецензии на свои фильмы. Однако в этот раз внимание актрисы привлек тот факт, что большая часть обсуждений новой картины в прессе сосредоточена вокруг обнаженной натуры на экране.
«Интересно, я только что увидела пару небольших заголовков, особенно в англоязычной прессе… Способ, которым они сделали заголовок, был сосредоточен только на том, что касается наготы», — сказала Мур. «Это стыдно и унижает… Это — наименьшая часть фильма».
В «Субстанции» актриса играет знаменитость по имени Элизабет Спаркл. Героиня пробует некое вещество с черного рынка, чтобы создать более молодую версию себя. Эту новую версию персонажа, Сью, играет 29-летняя актриса Маргарет Куэлли.
В релизе фильма написано, как действует вымышленный препарат: «Он создает другого вас. Нового, более молодого, более красивого, более совершенного вас. И есть только одно правило: вы делите время. Одна неделя для вас. Одна неделя для нового вас. По семь дней на каждого. Идеальный баланс. Легко. Правда? Если вы соблюдаете баланс… что может пойти не так?»
Журнал PEOPLE пообщался с режиссёром «Субстанции» Корали Фарже. Она отметила, что приглашение о сотрудничестве Деми Мур приняла «на удивление легко». Фарже сомневалась, что актриса согласится, однако чувствовала, что она может отлично подойти для главной роли.
Далее состоялась встреча актрисы и режиссера, где они подробно обсудили предстоящую работу.
«Я хотела быть уверенной, что она почувствует, как будто „прыгнула“ в совершенно другой фильм, нежели те, к которым она привыкла. И я думаю, что она очень инстинктивная актриса в жизни. Думаю, она ясно чувствовала, что проект находит в ней отклик», — говорит режиссер о Деми Мур.
Фильм «Вещество» выйдет в прокат 20 сентября.
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