Деми Мур поделилась мнением о новой экранизации «Привидения»

Как пишет peopletalk.ru, Татум до сих пор не обсудил новую экранизацию фильма, который стал классикой, с Деми Мур. Однако актриса отметила, что не обижается на Ченнинга и считает его талантливым. Ей очень интересно посмотреть, каким получится проект.