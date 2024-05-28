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Posted 28 мая, 14:31

Published 28 мая, 14:31

Modified 9 сентября, 23:54

Updated 9 сентября, 23:54

актриса отметила, что не обижается на Ченнинга

Деми Мур поделилась мнением о новой экранизации «Привидения»

28 мая 2024, 14:31
Фото: 1MI
актриса отметила, что не обижается на Ченнинга
Американский актер Ченнинг Татум работает над новой экранизацией фильма «Привидение». В первом фильме главные роли исполнили Деми Мур и Патрик Суэйзи.

Как пишет peopletalk.ru, Татум до сих пор не обсудил новую экранизацию фильма, который стал классикой, с Деми Мур. Однако актриса отметила, что не обижается на Ченнинга и считает его талантливым. Ей очень интересно посмотреть, каким получится проект.

#Знаменитости#Все материалы авторов#Фильм#Экранизация#Деми Мур
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