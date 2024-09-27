Кантри-гламур из джинсы и бриллиантов: оцените превосходный стиль 59-летней Шанайи Твейн

Posted 27 сентября, 18:25
Published 27 сентября, 18:25
Modified 27 сентября, 20:46
Updated 27 сентября, 20:46
Шанайя Твейн прошла по красной дорожке в стиле кантри-королевы — джинсе и бриллиантах. Ее образ был полностью индивидуальным благодаря сотрудничеству стилиста Грир Хеврин и бренда Levi's.
Исполнительница блистала на мероприятии в сшитом на заказ джинсовом платье с большим воротником с россыпью кристаллов и стразов. Она дополнила дизайн блестящими джинсовыми перчатками и огромным синим кольцом с бриллиантовым ореолом на мизинце.
«Финальная модель наряда была вручную измерена, выкроена, сшита и кристаллизована специально для Шанайи Твейн, чтобы создать яркий момент на красной дорожке», — говорится в заявлении Levi's.
Бренд также сослался на «детали из исторических образов разных лет, чтобы создать длинную джинсовую юбку с посадкой по талии, представляющую собой современную интерпретацию классической юбки силуэта „русалка“.
В качестве прически исполнительница выбрала светлый боб. Он очень стильно смотрелся на её утонченных чертах лица в сочетании с дымчатым макияжем.
Твейн стала не только ведущей шоу и номинантом в категории «Концертный тур 2024 года».
«Я хочу… чувствовать себя великолепно в том, что я ношу, поэтому я планирую быть гламурной», — сказала она PEOPLE перед событием. «Мне нравится привносить гламур в кантри. Здорово освежить его, потому что он был гораздо более гламурным, когда я была ребенком. Например, мужчины в кантри-музыке моих бабушек и дедушек носили хрустальные и украшенные драгоценностями брюки. Это давно ушло. Я думаю, что пришло время кантри снова стать немного более гламурным, так что это мой план».
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