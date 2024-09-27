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Posted 27 сентября, 18:25

Published 27 сентября, 18:25

Modified 27 сентября, 20:46

Updated 27 сентября, 20:46

Шанайя Твейн на People's Choice Country Awards 2024

Кантри-гламур из джинсы и бриллиантов: оцените превосходный стиль 59-летней Шанайи Твейн

27 сентября 2024, 18:25
Фото: Фотобанк Тибрины Хобсон. NBC/NBCU/Getty
Шанайя Твейн на People's Choice Country Awards 2024
Кантри-дива Шанайа Твейн стала настоящим бриллиантом на церемонии вручения People's Choice Country Awards 2024. Певица в гламурном образе от Levi's была ведущей мероприятия.

Шанайя Твейн прошла по красной дорожке в стиле кантри-королевы — джинсе и бриллиантах. Ее образ был полностью индивидуальным благодаря сотрудничеству стилиста Грир Хеврин и бренда Levi's.

Исполнительница блистала на мероприятии в сшитом на заказ джинсовом платье с большим воротником с россыпью кристаллов и стразов. Она дополнила дизайн блестящими джинсовыми перчатками и огромным синим кольцом с бриллиантовым ореолом на мизинце.

«Финальная модель наряда была вручную измерена, выкроена, сшита и кристаллизована специально для Шанайи Твейн, чтобы создать яркий момент на красной дорожке», — говорится в заявлении Levi's.

Бренд также сослался на «детали из исторических образов разных лет, чтобы создать длинную джинсовую юбку с посадкой по талии, представляющую собой современную интерпретацию классической юбки силуэта „русалка“.

В качестве прически исполнительница выбрала светлый боб. Он очень стильно смотрелся на её утонченных чертах лица в сочетании с дымчатым макияжем.

Шанайя Твейн на People's Choice Country Awards 2024Шанайя Твейн на People's Choice Country Awards 2024
Шанайя Твейн на People's Choice Country Awards 2024. Фото: Терри Уайетт. Getty

Твейн стала не только ведущей шоу и номинантом в категории «Концертный тур 2024 года».

«Я хочу… чувствовать себя великолепно в том, что я ношу, поэтому я планирую быть гламурной», — сказала она PEOPLE перед событием. «Мне нравится привносить гламур в кантри. Здорово освежить его, потому что он был гораздо более гламурным, когда я была ребенком. Например, мужчины в кантри-музыке моих бабушек и дедушек носили хрустальные и украшенные драгоценностями брюки. Это давно ушло. Я думаю, что пришло время кантри снова стать немного более гламурным, так что это мой план».
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