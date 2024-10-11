Сара Джессика Паркер надела кукольное платье на гала-вечер в Нью-Йорке

Posted 11 октября, 17:44
Published 11 октября, 17:44
Modified 11 октября, 17:48
Updated 11 октября, 17:48
59-летняя актриса дополнила наряд серебристыми туфлями с открытым носком от Gianvito Rossi. Клатч и браслет в тон платья еще больше усилили ансамбль. Она также надела изысканные брендовые украшения, пишет PEOPLE.
Светлые волосы Паркер, являющиеся её визитной карточкой, были уложены в гладкий конский хвост. Актриса, которая выглядит намного моложе своих лет, сделала неброский макияж в естественных тонах, сделав акцент на глаза.
На одном из фото с мероприятия звезда фильма «Секс в большом городе» позирует с актрисами Ари Паркер и Саритой Чоудхури.