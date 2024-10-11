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Posted 11 октября, 17:44

Published 11 октября, 17:44

Modified 11 октября, 17:48

Updated 11 октября, 17:48

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер надела кукольное платье на гала-вечер в Нью-Йорке

11 октября 2024, 17:44
Фото: Джаред Сискин/Патрик МакМуллан. Getty
Сара Джессика Паркер
Актриса Сара Джессика Паркер была гостьей гала-вечера New York City Ballet 2024 Fall Fashion Gala. Она выбрала необычное серебряное платье, напоминающее кукольный наряд.

59-летняя актриса дополнила наряд серебристыми туфлями с открытым носком от Gianvito Rossi. Клатч и браслет в тон платья еще больше усилили ансамбль. Она также надела изысканные брендовые украшения, пишет PEOPLE.

Светлые волосы Паркер, являющиеся её визитной карточкой, были уложены в гладкий конский хвост. Актриса, которая выглядит намного моложе своих лет, сделала неброский макияж в естественных тонах, сделав акцент на глаза.

Сара Джессика ПаркерСара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер. Фото: Джаред Сискин/Патрик МакМуллан. Getty

На одном из фото с мероприятия звезда фильма «Секс в большом городе» позирует с актрисами Ари Паркер и Саритой Чоудхури.

Николь Ари Паркер, Сара Джессика Паркер и Сарита ЧоудхуриНиколь Ари Паркер, Сара Джессика Паркер и Сарита Чоудхури
Николь Ари Паркер, Сара Джессика Паркер и Сарита Чоудхури. Фото: Джаред Сискин/Патрик МакМуллан. Getty
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